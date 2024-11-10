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Суд оштрафував закарпатця, який із мачете та у масці героя коміксів побився з поліцейськими

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Суд оштрафував закарпатця, який із мачете та у масці героя коміксів побився з поліцейськими
Богдан Ч. після затримання у сепні 2024 року
фото з відкритих джерел

У суді Богдан Ч. розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання провини

 

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винним 30-річного мешканця Тячева Богдана Ч. в опорі поліцейським і оштрафував на 17 тис. грн. Про це пише Zaxid.net. У вироку йдеться, що обвинувачений у масці героя коміксів Дедпула та з ножем-мачете бився з поліцейськими біля банку.

За матеріалами справи, 21 серпня 2024 року приблизно о 18:00 двоє поліцейських, які перебували на добовому чергуванні Тячеві, приїхали до будівлі АТ «Комінвестбанк», оскільки там спрацювала сигналізація. У цей момент до них приїхав на велосипеді п'яний Богдан Ч. На його обличчі була маска Дедпула, а за спиною був ніж-мачете. Поліцейські просили обвинуваченого зняти маску, а ніж покласти на землю, проте той не реагував і поводився зухвало.

Поліцейські вирішили затримати Богдана Ч., той намагався вирватися і вдарив ногою в обличчя одного з поліцейських. Руку іншого порушник зачепив ножем-мачете. Після цього чоловіка таки вдалось затримати.

У суді Богдан Ч. розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання провини. Суддя Віталій Ніточко визнав його винним в опорі працівникам поліції (ч. 2 ст. 342 ККУ) та оштрафував на 17 тис. грн. Крім цього, Богдан Ч. має сплатити 1,5 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Закарпатському апеляційному суді.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

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Теги: прокурор суддя засуджені держава чоловік майно вирок порушник ухилянти Закарпаття

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