Суд оштрафував закарпатця, який із мачете та у масці героя коміксів побився з поліцейськими

Богдан Ч. після затримання у сепні 2024 року

У суді Богдан Ч. розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання провини

Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винним 30-річного мешканця Тячева Богдана Ч. в опорі поліцейським і оштрафував на 17 тис. грн. Про це пише Zaxid.net. У вироку йдеться, що обвинувачений у масці героя коміксів Дедпула та з ножем-мачете бився з поліцейськими біля банку.

За матеріалами справи, 21 серпня 2024 року приблизно о 18:00 двоє поліцейських, які перебували на добовому чергуванні Тячеві, приїхали до будівлі АТ «Комінвестбанк», оскільки там спрацювала сигналізація. У цей момент до них приїхав на велосипеді п'яний Богдан Ч. На його обличчі була маска Дедпула, а за спиною був ніж-мачете. Поліцейські просили обвинуваченого зняти маску, а ніж покласти на землю, проте той не реагував і поводився зухвало.

Поліцейські вирішили затримати Богдана Ч., той намагався вирватися і вдарив ногою в обличчя одного з поліцейських. Руку іншого порушник зачепив ножем-мачете. Після цього чоловіка таки вдалось затримати.

У суді Богдан Ч. розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання провини. Суддя Віталій Ніточко визнав його винним в опорі працівникам поліції (ч. 2 ст. 342 ККУ) та оштрафував на 17 тис. грн. Крім цього, Богдан Ч. має сплатити 1,5 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Закарпатському апеляційному суді.

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