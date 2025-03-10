Трюдо опублікував обнадійливий допис після виборів

9 березня Ліберальна партія обрала нового лідера

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував допис після перемоги на виборах його наступника Марка Карні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х політика.

У соціальній мережі Х Трюдо зробив пост, в якому зазначив, що він залишає пост лідера Ліберальної партії. Та висловив своє сподівання, що його наступник Карні з командою працюватимуть наполегливо на благо країни.

«Я залишаю пост лідера Ліберальної партії з тією ж вірою в надію та наполегливу працю, як і тоді, коли починав. Надія на цю партію та на цю країну, через мільйони канадців, які щодня доводять, що краще завжди можливо», –написав Трюдо.

I leave as leader of the Liberal Party with the same belief in hope and hard work as when I started.



Hope for this party and for this country, because of the millions of Canadians who prove every day that better is always possible. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 9, 2025

У січні Джастін Трюдо оголосив про свою відставку на фоні падіння рейтингу та внутрішньопартійних відгуків. Тоді прем'єр наголосив, що попросив розпочати цей процес: «Країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало ясно, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом».

Трюдо заявив, що звернувся до президента Ліберальної партії з проханням почати процес вибору нового лідера.

9 березня Ліберальна партія обрала нового лідера, який обійме посаду прем'єр-міністра замість Джастіна Трюдо. Ним стане Марк Карні. Карні, колишній голова Банку Канади та Банку Англії, не має політичного досвіду, але його економічна експертиза рекомендована в умовах торговельної війни зі США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків.

Згодом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд у відповідь на рішення президента США.

Президент США Дональд Трамп також відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку в понеділок, 6 січня, припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.