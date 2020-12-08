Трамп мирно передасть владу Байдену – The Washington Post

Дональд Трамп не є «роздратованим» через результати виборів

Дональд Трамп «вважає важливим вельми уважно стежити за можливими фальсифікаціями на виборах»

Чинний президент США Дональд Трамп мирно передасть владу новій адміністрації обраного глави Білого дому від демократичної партії Джо Байдену.

Про це заявив глава Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу в інтерв'ю The Washington Post.

«Я знаю, що буде мирна передача влади», – підкреслив Кадлоу.

Він також зазначив, що не вважає лідера Америки «роздратованим президентом» через програш на виборах, які відбулися 3 листопада.

Кадлоу також додав, що Трамп показав себе як президент, який «вважає важливим вельми уважно стежити за можливими фальсифікаціями на виборах».

Зазначимо, республіканці Джорджії непокояться через поведінку Трампа. Раніше Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена.

Як відомо, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.