Джорджія після трьох перерахунків голосів затвердила перемогу Байдена

Тепер жителі штату «можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси були підраховані точно, справедливо та надійно»

Штат Джорджія офіційно затвердив переможцем виборів президента США демократа Джо Байдена.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що перерахунок голосів у штаті проводили три рази.

Держсекретар Джорджії Бред Реффенспергер заявив, що сьогоднішній день «став особливо важливим у питанні чесності президентських виборів».

«Тепер жителі штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси, й тільки їх законні голоси, були підраховані точно, справедливо та надійно», – заявив Реффенспергер.

Зазначимо, республіканці Джорджії непокоїлися через поведінку Трампа. Раніше Трамп подав позов про визнання недійсними виборів в Джорджії.

Також ЗМІ повідомляли, що Трамп відмовився від участі в інавгурації Джо Байдена.

Водночас у Білому домі заявили, що Трамп мирно передасть владу Байдену.

Як відомо, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.