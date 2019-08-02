Герою Небесної сотні Сергію Нігояну сьогодні виповнилося б 26 років



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21 листопада 2014 року Сергію Нігояну було присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно)

Нігояна вбили близько шостої години ранку 22 січня 2014 року

На Дніпропетровщині вшановують пам’ять земляка – героя Небесної сотні і Героя України Сергія Нігояна, якому сьогодні виповнилося б 26 років.

«Сергій Нігоян - це постать, яка ще більше об'єднала між собою вірмен та українців», - зазначили у Вірменському культурному центрі міста Дніпра.

Там розповіли, що пам’ять про Сергія оберігають, а його рідне село Березнуватівку, що в Солонянському районі, хотіли б зробити одним із пунктів паломницького маршруту.

Сьогодні – день смутку для батьків загиблого Героя, у яких він був єдиним сином. «Ніякий час не загоїть рани батьків, всіх, хто втратив дітей, чоловіків, батьків. Сергій дуже любив Україну, вірив в її краще майбутнє, хотів, щоб життя стало кращим і справедливішим. Вірю, що він і його соратники по Майдану загинули недаремно», – каже батько хлопця Гагік Нігоян.

У соціальних мережах про Сергія Нігояна також згадують з пошаною. Зокрема, міністр юстиції України Павло Петренко написав у Facebook: «Сьогодні 26 років могло б виповнитись Герою України Сергію Нігояну. Сергій - один з перших, хто загинув під час подій Революції гідності. 20-річний хлопець був патріотом України і щиро вболівав за долю батьківщини своїх батьків - Вірменії. Він загинув 22 січня 2014 року - на день Соборності України, ставши сучасним символом єдності нації... Герої не вмирають. Поки живе пам'ять про них...».

А львів’янин Ігор Ходак нагадав: «Вчора пам‘ятний знак Сергію у Києві осквернили ті покидьки, що повилізали останнім часом, яко щурі з усіх щілин! Спеціально до дня народження героя. Боротьба продовжується. Злочинці мають бути покарані!».

Сергій Нігоян народився у селі Березнуватівка Солонянського району Дніпропетровської області у вірменській сім'ї. Його родина переїхала до України, рятуючись від війни у Нагорному Карабасі. Займався легкою атлетикою та східними єдиноборствами, навчався в Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання. Хотів стати актором. На Євромайдан приїхав 8 грудня 2013 року. Був охоронцем і одним із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану. Його вбили близько шостої години ранку 22 січня 2014 року – хлопець зазнав трьох вогнепальних поранень свинцевою картеччю в шию, голову і груди під час під час сутичок із беркутівцями поблизу стадіону «Динамо» на вулиці Грушевського у Києві. 21 листопада 2014 року йому було присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно). У Дніпрі на його честь перейменовано колишній проспект Калініна, на якому розташований храм Вірменської апостольської церкви у Дніпрі - Святого Григора Лусаворича. У рідному селі Сергія відкрита пам'ятна дошка на його честь, а також його іменем названа центральна алея. У липні 2014 року в Березнуватівці відкрили пам'ятник Нігояну. У 2014 році в у Києві на стіні будинку на вулиці Михайлівській, 24-26, що неподалік від скверу Небесної Сотні, художник з Лісабону Алешандре Фарту створив мурал із зображенням Сергія Нігояна. ГО «Родини Небесної Сотні» в межах програми «Відзнаки Героїв» започаткувала в Україні музичний конкурс у пам’ять про героя Небесної сотні Сергія Нігояна.

Джерело: Укрінформ