Евакуація іноземних дипломатів з України. Експерт зі США пояснив, чому варто хвилюватися

Країни, що ухвалили рішення вивозити своїх представників с України, є членами розвідувального союзу Five eyes

У період загострення конфлікту з РФ українська влада поводиться надто оптимістично, враховуючи, що свої дипломатичні представництва вивезли країни, що входять в розвідувальний альянс «П’ять очей». Члени цього альянсу обізнані більше, ніж усі країни НАТО. Про це під час онлайн-обговорення «Нормандський неформат. Ескалація на кордонах України та виклики для регіону» на youtube-каналі «Главкома» заявив політтехнолог із США Джейсон Джей Смарт.

«Чому саме зараз США так занепокоєні? Ви згадайте, що у нас є свій союз із Великобританією, Австралією, Новою Зеландією та Канадою. Я говорю про Five eyes («П’ять очей» або FVEY розвідувальний альянс п’яти країн – «Главком») В рамках цього альянсу відбувається обмін інформацією між ЦРУ, МІ6 та іншими партнерами, вони відкриті між собою. Це означає, що вони (члени розвідувального союзу – «Главком») знають все, що знають і Штати. Ці країни знають більше, ніж усі країни НАТО і саме ці країни евакуювали свої посольства. Можете бути впевненими, що всі 16 організацій в США, які займаються цими питаннями, багато що знають. Вони мають більший бюджет, ніж ВВП України і вони – знають. Америка знає дуже багато», – зазначив Джейсон Смарт.

Американський експерт зазначив, що у таких умовах українська влада поводиться надто оптимістично, проте США все одно продовжуватиме підтримувати Україну. «Україна проти Росії – це буде дуже погана ситуація і США можуть наразі можуть допомогти тільки такими речами, які не погіршать ситуацію і які не будуть трактуватися надалі, як агресія проти Росії», – додав він.

Повну версію обговорення можна переглянути за посиланням.

Раніше МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України. Зокрема Посольство США в Києві закликало американських громадян розглянути можливість від'їзду з України через можливу агресію Росії.

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