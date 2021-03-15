  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Вакцинація на Вінниччині: щеплення отримало 2 210 людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    12 березня вакцинувалось 400 медичних працівників Вінниччини - Вакцинація на Вінниччині: щеплення отримало 2 210 людей
    12 березня вакцинувалось 400 медичних працівників Вінниччини
    фото: з відкритих джерел

    За минулу добу було госпіталізовано 175 хворих та з підозрою на коронавірус

    Станом на 15 березня на Вінниччині отримали першу дозу вакцини CoviShield отримали вже 2 210 людей. Про це повідомляє пресслужба вінницької ОДА.

    За словами першого заступника голови ОДА Наталі Заболотної, на вихідні спостерігалось поступове зниження кількості хворих на Covid-19, водночас, кількість зроблених тестувань не зменшилось.

    «Щодня робимо 2600 – 2800 досліджень методом ПЛР. Завантаженість ліжок – 71,6%. Але головним показником є завантаженість ліжок з киснем, який у Вінницькій області становить 50 %, це досить непоганий показник, порівняно з сусідніми областями. Загалом по області вільних ліжок ще достатньо – 936, з них 214 у Вінниці. За минулу добу було госпіталізовано 175 хворих та з підозрою, виписано – 64. Ми досі продовжуємо розгортати ліжка, не дивлячись на кількість вільних. Минулого тижня надіслали листи до Міністерства охорони здоров’я України на включення до Переліку закладів, які надають стаціонарну допомогу хворим на Covid-19 ще двох районних лікарень – Погребищенської ЦРЛ та Літинської ЦРЛ (+90 ліжок). Вінницький обласний клінічний диспансер радіаційного захисту повністю перепрофільований, тобто 100 ліжок, для лікування пацієнтів у підгострій стадії – це доліковування та реабілітація», – розповіла Наталя Заболотна.

    Нагадаємо, на Вінниччина уже зайняті 85% ліжок для хворих на корона вірус.

    Теги: Вінниччина вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies