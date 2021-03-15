Вакцинація на Вінниччині: щеплення отримало 2 210 людей

За минулу добу було госпіталізовано 175 хворих та з підозрою на коронавірус

Станом на 15 березня на Вінниччині отримали першу дозу вакцини CoviShield отримали вже 2 210 людей. Про це повідомляє пресслужба вінницької ОДА.

За словами першого заступника голови ОДА Наталі Заболотної, на вихідні спостерігалось поступове зниження кількості хворих на Covid-19, водночас, кількість зроблених тестувань не зменшилось.

«Щодня робимо 2600 – 2800 досліджень методом ПЛР. Завантаженість ліжок – 71,6%. Але головним показником є завантаженість ліжок з киснем, який у Вінницькій області становить 50 %, це досить непоганий показник, порівняно з сусідніми областями. Загалом по області вільних ліжок ще достатньо – 936, з них 214 у Вінниці. За минулу добу було госпіталізовано 175 хворих та з підозрою, виписано – 64. Ми досі продовжуємо розгортати ліжка, не дивлячись на кількість вільних. Минулого тижня надіслали листи до Міністерства охорони здоров’я України на включення до Переліку закладів, які надають стаціонарну допомогу хворим на Covid-19 ще двох районних лікарень – Погребищенської ЦРЛ та Літинської ЦРЛ (+90 ліжок). Вінницький обласний клінічний диспансер радіаційного захисту повністю перепрофільований, тобто 100 ліжок, для лікування пацієнтів у підгострій стадії – це доліковування та реабілітація», – розповіла Наталя Заболотна.

Нагадаємо, на Вінниччина уже зайняті 85% ліжок для хворих на корона вірус.