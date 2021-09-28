Головні новини 28 вересня за хвилину

Кремль хоче обговорювати з Україною питання прямої закупівлі газу, Будапешт викликає посла України через критику, під час кадрових ротацій в уряді два міністри можуть втратити свої посади

Кремль пропонує Україні знову сісти на газову голку

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про готовність Росії обговорювати з Україною питання прямої закупівлі газу, пише ТАСС. Представник Кремля додав, що інші країни, в тому числі Україна, не можуть втручатися в аспект російсько-угорських відносин. Детальніше читайте тут.

Скандальна угода Угорщини та Росії. Будапешт викликає посла України через критику

Голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що після критики України газової угоди Будапешта з російським монополістом його відомство викликає посла України. Про це він заявив у своєму Facebook. Детальніше читайте тут.

Папа Римський відвідає Україну

В Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск. Про це повідомив архиєпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський РКЦ в інтерв’ю польській інформаційній агенції КАІ. Детальніше читайте тут.

Щонайменше два міністри втратять свої посади. ЗМІ оприлюднили імена

Під час кадрових ротацій в уряді, які пройдуть на початку жовтня, два міністри втратять свої посади. Йдеться про міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка, повідомляє LB.ua. Детальніше читайте тут.

Поету Дмитру Павличку сьогодні виповнилося 92 роки

Автор однієї з найулюбленіших українських пісень «Два кольори», провідний український поет, перекладач, визначний громадсько-політичний діяч Дмитро Павличко сьогодні святкує день народження. Йому виповнилося 92 роки. Детальніше читайте тут .

The New York Times: таліби погрожували відібрати український літак

Таліби погрожували конфіскувати український літак під час евакуаційної операції з Афганістану. Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Детальніше читайте тут

ЗМІ: вакцинованим російським «Супутником V» закриють в'їзд до США

Нові правила, які дозволяють повністю вакцинованим іноземним мандрівникам, починаючи з листопада, в’їжджати до США, виключатимуть тих, хто щеплений російською вакциною «Супутник V». Про це повідомляє Axios. Детальніше читайте тут.

«Суд у смартфоні». В Україні з’явився новий мобільний додаток

Державна судова адміністрація України сьогодні презентувала мобільний застосунок «єСуд». Він має зробити доступ до «Електронного суду» більш зручним через мобільні пристрої та смартфони, повідомляється на сайті Судової влади України. Детальніше читайте тут

Бойовики поранили на Донбасі двох українських військових

Російські окупаційні війська сьогодні вже тричі порушили режим припинення вогню в районі операції Об'єднаних сил, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це у Facebook повідомляє пресслужба штабу Об'єднаних сил. Детальніше читайте тут.