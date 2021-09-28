«Суд у смартфоні». В Україні з’явився новий мобільний додаток

«єСуд» доступний для вільного завантаження у GooglePlay та AppleStore

Літера «є» у назві «єСуд» означає не «електронний», а «існує»

Державна судова адміністрація України сьогодні презентувала мобільний застосунок «єСуд». Він має зробити доступ до «Електронного суду» більш зручним через мобільні пристрої та смартфони, повідомляється на сайті Судової влади України.

Літера «є» у назві «єСуд» означає не «електронний», а «існує».

Після закритого тестування, мобільний застосунок «єСуд» доступний для вільного завантаження у GooglePlay та AppleStore. Як вказують розробники, цей додаток дозволяє:

отримувати пуш-повідомлення про надходження до електронного кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником чи учасницею;

переглядати справи, провадження, процесуальні документи, що надіслані судом до кабінету;

переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив в своєму кабінеті;

переглядати довіреності та ордери, що знаходяться в кабінеті користувача;

анулювати довіреності та ордери, які видав користувач.

Так, «єСуд» має спростити доступ до правосуддя мешканцям віддалених населених пунктів та непідконтрольної уряду України території та усім іншим жителям.

За словами розробників застосунку, бюджет проєкту склав приблизно 360 тисяч гривень, але ці витрати взяло на себе представництво ПРООН в Україні.

«Ми згенерували ідею з урахуванням побажань користувачів підсистеми «Електронний суд», основну версію якої тестували з 2018 року. Вони висловилися щодо потреби розробки мобільної версії застосунку, щоби доступ до «Електронного суду» був зручнішим через мобільні пристрої та смартфони», – розповів заступник голови Державної судової адміністрації України Сергій Чорнуцький.

Він додав, що на сьогодні вже завершено оформлення усіх дозвільних документів та підписано відповідний Договір з проєктом ПРООН. Усі виключні майнові права разом з програмними кодами передали ДСА України, тож тепер немає жодної залежності щодо подальшої модернізації та супроводження продукту з боку якихось сторонніх розробників.