Напад на журналістів: силовики прийшли в Укрексімбанк вручити дві підозри

На даний час підготовлена підозра двом особам

У справі про напад на знімальну групу «Схем» в Укрексімбанку прокуратура оголосила двом особам про підозру. Зараз встановлюється їхнє місцеперебування. Про це розповіла прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець під час брифінгу в середу.

«На даний час підготовлена підозра двом особам. Зараз представник слідства з'ясовує це питання (місцеперебування осіб). Те, що одна людина склала повноваження, це не означає, що вона може не бути на робочому місці. Сподіваємося, що вдасться їх знайти на робочому місці і провести процесуальні дії», – розповіла Максимець.

Як пишуть ЗМІ, правоохоронці та прокуратура вже прибули до відділення Укрексімбанку. На вулицю перед будівлею стоять мітингувальники – вони протестують проти протиправних дій, допущених керівництвом і охороною держустанови щодо журналістів «Схем».

До слова, Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку. Також очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

Все ж поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.