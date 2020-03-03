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    Здоров'я

    Лікарі взяли під нагляд митника, який перевіряв авто хворого на коронавірус

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    Митник буде в самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів - Лікарі взяли під нагляд митника, який перевіряв авто хворого на коронавірус
    Митник буде в самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів

    Наразі митник не має симптомів захворювання - медики

    Митник, який оглядав автомобіль українця, хворого на коронавірус, не має симптомів захворювання та знаходиться під наглядом лікарів. Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.

    «Інспектор митного поста «Порубне», який здійснював огляд автомобіля українця, хворого на коронавірус, працював у рукавичках та масці і на сьогодні не має жодних симптомів захворювання», - йдеться в повідомленні.

    Проте, задля мінімізації можливих ризиків, посадовець перебуватиме в самоізоляції під наглядом лікарів протягом двох тижнів. За повідомленням пресслужби Чернівецького загону, «зміна прикордонників, які могли контактувати з хворим на коронавірус, теж перебуває під наглядом медиків».

    26 лютого подружжя українців повернулось з Італії через прикордонний пункт пропуску «Порубне-Сірет». В одного з них сьогодні, 3 березня, підтвердився перший випадок коронавірусу.

    Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

    Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

    Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

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