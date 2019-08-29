Гончарука звільнили з Офісу президента



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Гончарука звільнили з Банкової після обрання прем'єр-міністром

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Гончарука з Офісу президента. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

В документі йдеться про те, що Гончарук звільнений з посади заступника керівника Офісу президента України.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України призначила Гончарука на посаду прем'єр-міністра.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України призначила головою Служби безпеки України Івана Баканова.

Нагадаємо, Вадим Пристайко очолив МЗС.

Раніше Рада призначила Загороднюка міністром оборони.

Як повідомлялось, Рада обрала головою парламенту Дмитра Разумкова. Також Рада обрала депутата від фракції «Слуга народу» Руслана Стефанчука першим заступником голови парламенту. Віце-спікером Ради призначили Кондратюк.

Також Верховна Рада вже підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Під час першого засідання Верховної Ради нового скликання планують розглянути 27 питань, серед яких призначення уряду. Адже за законом сьогодні уряд Гройсмана склав повноваження.