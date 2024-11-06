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Затягування з регуляторними змінами може ускладнити імпорт електроенергії в Україну – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Затягування з регуляторними змінами може ускладнити імпорт електроенергії в Україну – експерт
За словами Омельченка, наразі Україна імпортує близько 15% електроенергії від ліміту
фото: depositphotos.com

Зволікання у питанні прайс-кепів може завадити ефективно імпортувати електроенергію з ЄС – експерт

Україна може зіткнутися з проблемами при імпорті електроенергії через зволікання з необхідними регуляторними змінами. На цьому наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі ТРК «Київ».

«Для того, щоб скористатися повною мірою імпортом в складний час необхідні зміни прайс-кепів, щоб зробила НКРЕКП, комісія регуляторна, яка має цим займатися. На жаль, вона затягує з цим питанням і це може стати проблемою», – зазначив експерт.

За словами Омельченка, наразі Україна імпортує близько 15% електроенергії від ліміту, встановленого ENTSO-E. Основними країнами-постачальниками є Румунія, Молдова, Словаччина, Польща та Угорщина.

«Зараз ми імпортуємо небагато, тому що у нас немає великого дефіциту потужності, на сьогодні десь імпорт складає близько 15%, якщо брати добові потреби», – пояснив Омельченко.

Нещодавно голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що граничні ціни на ринку електроенергії (прайс-кепи) можуть стати серйозними перешкодами при імпорті електроенергії з Європи.

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Теги: енергетика НКРЕКП імпорт електроенергія Україна

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