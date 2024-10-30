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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Три фронти, які Україна не може програти

glavcom.ua
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Захід паралізований як у 1938 році. Україна має реагувати і діяти
ілюстративне фото: ЗСУ

Молдова, Грузія і Білорусь критично важливі для України

Росія грає широким фронтом.

Молдова. Грузія. Білорусь.

Нахабно атакує. Веде війну плюючи «на конвенції».

Захід паралізований як у 1938 році.

Але насправді в Молдові, Білорусі і навіть Грузії Росія стратегічно атакує не лише Європу.

Ціль номер один Україна.

Тому попри бездіяльність Заходу, Україна має реагувати і діяти.

Молдова наше «прикриття» з Півдня, як Білорусь з Півночі.

Ми просто не можемо дозволити встановлення чи перебування там ворожих чи проросійських режимів.

Тому якщо Європа розгублено спостерігає, ми маємо діяти швидко і жорстко.

Кавказ наш природній кордон на південному сході.

Не дарма співається «від Сяну по Кавказ». Про це знали і писали українські геополітики.

Програти ці три фронти чи «не прийти на них» – це шлях до стратегічної поразки.

Тому Молдова, Грузія і Білорусь – це не клопоти Брюсселя.

А передусім наші стратегічні інтереси, наш «задній двір», з якого тре вимести ворога.

Ну і це наш ключ до регіонального лідерства та геополітичного мислення і діяння.

Раз ми вже навчилися ходили по мозолях росіян в Африці і на Курщині, час звернути увагу на південний захід, північ і Кавказ…

Наші природні форпости…

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Теги: Білорусь росія Молдова Європа Грузія Україна кордон Кавказ війна

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Юрій Сиротюк

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