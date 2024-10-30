Три фронти, які Україна не може програти
Молдова, Грузія і Білорусь критично важливі для України
Росія грає широким фронтом.
Нахабно атакує. Веде війну плюючи «на конвенції».
Захід паралізований як у 1938 році.
Але насправді в Молдові, Білорусі і навіть Грузії Росія стратегічно атакує не лише Європу.
Ціль номер один Україна.
Тому попри бездіяльність Заходу, Україна має реагувати і діяти.
Молдова наше «прикриття» з Півдня, як Білорусь з Півночі.
Ми просто не можемо дозволити встановлення чи перебування там ворожих чи проросійських режимів.
Тому якщо Європа розгублено спостерігає, ми маємо діяти швидко і жорстко.
Кавказ наш природній кордон на південному сході.
Не дарма співається «від Сяну по Кавказ». Про це знали і писали українські геополітики.
Програти ці три фронти чи «не прийти на них» – це шлях до стратегічної поразки.
Тому Молдова, Грузія і Білорусь – це не клопоти Брюсселя.
А передусім наші стратегічні інтереси, наш «задній двір», з якого тре вимести ворога.
Ну і це наш ключ до регіонального лідерства та геополітичного мислення і діяння.
Раз ми вже навчилися ходили по мозолях росіян в Африці і на Курщині, час звернути увагу на південний захід, північ і Кавказ…
Наші природні форпости…
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