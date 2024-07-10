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Польща пояснила, за яких умов збиватиме російські ракети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща пояснила, за яких умов збиватиме російські ракети
Польща не прийматиме жодних рішень щодо збивання російських ракет без погодження НАТО 
фото з відкритих джерел

Україна давно виступає за те, щоб країни НАТО збивали ракети, які летять у західному напрямку

Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю «Польському радіо».

Натомість міністр оборони вважає, що інша ситуація з ракетами, які пролітають над польською територією.

Косіняк-Камиш нагадав, що Україна давно виступає за те, щоб країни НАТО збивали російські ракети, які летять у західному напрямку

Віце-прем'єр-міністр підкреслив, що Польща не прийматиме жодних рішень з цього питання самостійно, і що це має бути рішення всього НАТО.

Очільник Міноборони додав, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

«Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території республіки. Тоді це наше рішення», – заявив він.

Нагадаємо, Польща технічні та юридичні варіанти щодо можливості збиття російських ракет поблизу кордонів країни.

Раніше у грудні 2023 року під час чергової масованої атаки росіян по України, ворожа ракета порушила повітряний простір Польщі.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.

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Теги: Польща НАТО Міноборони російська ракета

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