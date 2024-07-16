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Чи треба після оновлення військово-облікових даних проходити ВЛК: роз'яснення Міноборони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи треба після оновлення військово-облікових даних проходити ВЛК: роз'яснення Міноборони
Чоловіки, які прийшли оновити свої дані, чекають на свою чергу
фото з відкритих джерел

Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції та тимчасові обмеження в праві користування транспортними засобами

Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичну необхідність проходити військово-лікарську комісію, для проходження ВЛК громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Такі роз'яснення дала виданню Арміяінформ представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ підполковник юстиції Ірина Гарбуз. 

«Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії», – повідомила вона.

Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасові обмеження в праві користування транспортними засобами, пояснила військовослужбовиця. 

Гарбуз також нагадала, що військовозобов’язані, які знаходяться за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок «Резерв+» або звернутися до консульських установ.

Крім того, відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. 

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року. Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Зокрема, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

Раніше стало відомо, що до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Крім того, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.

До слова, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну

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Теги: санкції застосунок обмеження Міноборони бронювання від мобілізації мобілізація

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