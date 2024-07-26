Чи будуть електронні повістки у «Резерв+»: відповідь Міноборони

ТЦК не видаватиме повістки на вулицях після оновлення даних і реєстрації порушників у «Резерв+»

Поки що Міністерство оборони України не планує впроваджувати повістки в мобільний застосунок для військовозобов'язаних «Резерв+». Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю Nv.ua.

«Нині для цього (повісток – «Главком» .) відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від Міністерства», – прокоментував він.

За його словами, зараз згідно з чинною нормативною правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення. «Відповідно, це механізм, який буде застосовуватися. Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться», – заявив Лазуткін.

Лазуткін зауважив, що ТЦК не видаватиме повістки на вулицях після оновлення даних і реєстрації порушників у «Резерв+». «У ТЦК і СП є база. Якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати. Повірте, вони від цього не отримують задоволення. Я принаймні в цьому переконаний. Уявіть собі, який це величезний стрес для тих людей, які повернулися з зони бойових дій, які, можливо, мають поранення, які брали участь в боях, які втрачали своїх друзів, знайомих. Зараз вони йдуть до людей, яких вони захищали, і замість того, щоб отримувати повагу, вони часто отримують дуже неприємні, образливі вислови і відповідне ставлення. Це дуже несправедливо для тих людей, які пройшли бої, котрі були у 2022−2023 роках», – додав речник Міноборони.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток.