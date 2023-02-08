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Як відкосити від армії. «Слуга» вимагає покарання для представників однієї професії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як відкосити від армії. «Слуга» вимагає покарання для представників однієї професії
«Повістку треба брати, у воєнкомат треба йти»: Яременко про мобілізацію
фото з відкритих джерел

Нардеп Богдан Яременко обурився, що в суспільстві існує інформаційна кампанія про те, як не отримати повістку

Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко вважає, що оборона країни – це завдання всього народу, тому він не розуміє, чому в соціальних мережах правники розповсюджують пости, як уникнути мобілізації. Такий пост він опублікував у своєму Facebook.

Яременко нагадав, що мобілізація – це не примха воєнкомів. Хоч мобілізаційна система Міноборони поки не організовує свою роботу таким чином, щоб не викликати суспільне обурення, Яременко вважає, що нічого принципово не змінюється – «повістку треба брати, в воєнкомат треба йти, якщо виникає потреба – треба одягати форму і брати до рук зброю».

Пост його змусила написати інформаційна кампанія про те, як не отримати повістку. Цю тему в соціальних мережах українці обговорюють вже декілька місяців. 

Як відкосити від армії. «Слуга» вимагає покарання для представників однієї професії фото 1

«Легіон щасливоликих адвокатів чи правників лукаво підбурюють громадян уникати призову до лав Збройних сил, ховаючись за формальними нормами правових і регуляторних актів. У цій діяльності чи відбувається вона через бажання хайпонути на страху громадян, чи через послужливість перед ворогом, немає здорового глузду і служіння суспільному благу. Де будуть ці адвокати, якщо переможе ворог? Яка користь від того, що громадянин, який може і повинен служити, уникне виконання свого обов'язку через суто формальні обставини?» – йдеться в пості Яременко.

Богдан Яременко вважає, що згадані адвокати мають використати свої сили для того, щоб допомогти тим, хто дійсно не може і не повинен служити, встановити реальні факти, підтвердити діагнози. Він закликав добиватись законних рішень центрів комплектації, якщо вони порушують закон.

«Відновлювати справдливість є безмежне поле для діяльності. Але діяльність, яку не можна назвати інакше, ніж підбурювання уникати виконання конституційних обов'язків – це злочин. І час, напевно, перевірити, наскільки карним є цей злочин?» – написав депутат.

Нагадаємо, що нещодавно столична влада роз'яснила, чи можуть комунальники вручати повістки.

Раніше в Україні запровадили повістки нового зразка.

Теги: Міноборони мобілізація влада Богдан Яременко повістка

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