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Розтрата бюджету на закупівлях продуктів для ЗСУ: одеські чиновники отримали підозри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розтрата бюджету на закупівлях продуктів для ЗСУ: одеські чиновники отримали підозри
Фігурантам повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах
Офіс генпрокурора

Посадовці у змові з директором, завищили ринкову вартість продуктів

На розтраті понад 7 млн грн з державного бюджету викрито керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації, а також директора підприємства. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних: колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів та начальник відділу ОВА, а також директор ТОВ.

Слідство встановило, що посадовці у змові з директором, завищили ринкову вартість продуктів під час укладення трьохсторонніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних сил України.

Розтрата бюджету на закупівлях продуктів для ЗСУ: одеські чиновники отримали підозри фото 1

Наразі їм повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). 

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР прийшли з обшуками в Одеську військову адміністрацію.

А Служба безпеки викрила на системній корупції високопосадовця з управлінь Одеської обласної військової адміністрації. 

До слова, на Одеській митниці ДБР сьогодні виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів.

Теги: Одеса ЗСУ влада Держбюджет

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