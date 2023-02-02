Розтрата бюджету на закупівлях продуктів для ЗСУ: одеські чиновники отримали підозри

Фігурантам повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах

Посадовці у змові з директором, завищили ринкову вартість продуктів

На розтраті понад 7 млн грн з державного бюджету викрито керівництво та службових осіб Одеської Обласної військової адміністрації, а також директора підприємства. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Серед підозрюваних: колишній заступник голови Одеської обласної військової адміністрації, начальник одного з департаментів та начальник відділу ОВА, а також директор ТОВ.

Слідство встановило, що посадовці у змові з директором, завищили ринкову вартість продуктів під час укладення трьохсторонніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних сил України.

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Наразі їм повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Раніше повідомлялося, що слідчі ДБР прийшли з обшуками в Одеську військову адміністрацію.

А Служба безпеки викрила на системній корупції високопосадовця з управлінь Одеської обласної військової адміністрації.

До слова, на Одеській митниці ДБР сьогодні виявило сотні прихованих від розмитнення контейнерів.