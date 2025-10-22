Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 23 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Якова

23 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова, брата Господнього за плоттю. Це свято присвячене одному з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, який став першим єпископом Єрусалимської церкви.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 жовтня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Якова

23 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова (відомого як Яків Молодший або Яків, брат Господній). Згідно з переказами, він був одним із Дванадцяти апостолів і став ключовою фігурою раннього християнства, очоливши першу християнську громаду в Єрусалимі.

Яків був свідком багатьох важливих подій, зокрема Преображення Господнього. Після зішестя Святого Духа він проповідував Євангеліє, а його мудрість та лідерство допомогли зміцнити віру перших християн. Апостол прийняв мученицьку смерть близько 62 року нашої ери, залишаючись вірним Христу.

Церква вшановує його як символ тихої відданості, щирої віри та праведного життя.

Молитви дня

О, святий апостоле Якове, брате Господній! До тебе ми прибігаємо з молитвою та благаємо: моли Христа Бога, щоб дарував нам силу й мудрість, якими ти був наділений. Зміцни нас у вірі, допоможи нам йти шляхом праведності, бути свідомими свідками Його Воскресіння і нести світло Євангелія в серцях наших. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі день 23 жовтня часто називали Яків Дровопал. У цей час чоловіки традиційно займалися важкою фізичною працею: оглядали й лагодили вози та сани, міняли паркани, а також активно заготовляли дрова на зиму, палячи їх уперше після осіннього тепла. Вважалося, що вся важка чоловіча праця пройде вдало.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити погоду:

Східний або північний вітер – до швидкого похолодання.

Повністю пожовкла верба – до ранньої зими.

Якщо сніг випав і не розтає – зима буде теплою.

Почався град – слід чекати на ранні морози.

Не рекомендувалося починати нових справ, оскільки день вважався таким, що стоїть «на межі осені й зими» і має важку енергетику.