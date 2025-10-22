Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 23 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Якова

23 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова, брата Господнього за плоттю. Це свято присвячене одному з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, який став першим єпископом Єрусалимської церкви.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Якова

Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

23 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова (відомого як Яків Молодший або Яків, брат Господній). Згідно з переказами, він був одним із Дванадцяти апостолів і став ключовою фігурою раннього християнства, очоливши першу християнську громаду в Єрусалимі.

Яків був свідком багатьох важливих подій, зокрема Преображення Господнього. Після зішестя Святого Духа він проповідував Євангеліє, а його мудрість та лідерство допомогли зміцнити віру перших християн. Апостол прийняв мученицьку смерть близько 62 року нашої ери, залишаючись вірним Христу.

Церква вшановує його як символ тихої відданості, щирої віри та праведного життя.

Молитви дня

О, святий апостоле Якове, брате Господній! До тебе ми прибігаємо з молитвою та благаємо: моли Христа Бога, щоб дарував нам силу й мудрість, якими ти був наділений. Зміцни нас у вірі, допоможи нам йти шляхом праведності, бути свідомими свідками Його Воскресіння і нести світло Євангелія в серцях наших. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі день 23 жовтня часто називали Яків Дровопал. У цей час чоловіки традиційно займалися важкою фізичною працею: оглядали й лагодили вози та сани, міняли паркани, а також активно заготовляли дрова на зиму, палячи їх уперше після осіннього тепла. Вважалося, що вся важка чоловіча праця пройде вдало.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити погоду:

  • Східний або північний вітер – до швидкого похолодання.
  • Повністю пожовкла верба – до ранньої зими.
  • Якщо сніг випав і не розтає – зима буде теплою.
  • Почався град – слід чекати на ранні морози.

Не рекомендувалося починати нових справ, оскільки день вважався таким, що стоїть «на межі осені й зими» і має важку енергетику.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День територіальної оборони щорічно відзначається у першу неділю жовтня
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
5 жовтня, 07:07
Олена Бескоровайна, співзасновниця угорсько-української двомовної середньої школи та гімназії в Будапешті та співзасновниця «Голки» Маргарита Ситник
Серія мінувань та подяка Орбану. Інтерв’ю з засновницею першої української школи в Будапешті
26 вересня, 07:00
Основний потік прочан припав на 25 вересня
Свято закінчилося: 40 тис. хасидів залишили територію України
29 вересня, 12:45
Глава держави вручив переможцям міжнародних учнівських олімпіад та їхнім наставникам сертифікати на отримання премії президента
Зеленський привітав освітян напередодні Дня вчителя
3 жовтня, 20:55
Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 жовтня 2025: традиції та молитва
4 жовтня, 22:00
Бронювання можуть отримати керівники релігійних організацій та священнослужителі, які працюють в них
Збільшилася кількість релігійних організацій, які можуть забронювати батюшок
9 жовтня, 12:50
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
12 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2025: традиції та молитва
15 жовтня, 22:00
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 жовтня, 00:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 жовтня 2025: традиції та молитва
Буданов поділився, що читає у вільний час
Буданов поділився, що читає у вільний час
Чому розвідувальні дрони РФ годинами кружляють над Україною? Пояснення військового експерта
Чому розвідувальні дрони РФ годинами кружляють над Україною? Пояснення військового експерта
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 23 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані
Графіки відключення світла 22 жовтня 2025 року: «Укренерго» повідомило нові дані
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича
Захищав Україну від початку війни. Згадаймо Дмитра Тимковича

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua