Головна Країна Політика
search button user button menu button

НАТО, формула миру, закінчення війни. Головні заяви Зеленського у Молдові

Маріанна Присяжнюк
glavcom.ua
НАТО, формула миру, закінчення війни. Головні заяви Зеленського у Молдові
Зеленський зустрівся із президентка Молдови Санду
фото з відкритих джерел

Президент наголосив, що війна продовжуватиметься до перемоги України

Президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові, передає кореспондентка «Главкома».

«Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію зенітно-ракетних комплексів Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», – зауважив очільник держави.

Головні заяви Зеленського:

  • НАТО й безпекові гарантії

«Україна готова бути в НАТО, ми чекаємо, поки НАТО буде готове прийняти й бачити Україну і я думаю, що безпекові гарантії дуже важливі не тільки для України, але й для наших сусідів, для Молдови, через агресію Росії проти України та потенційну загрозу для іншої частини Європи», – сказав президент.

«Я думаю, що Столтенберг нас підтримує, але нам потрібна повна об’єднаність партнерів і ми працюємо над цим», – додав український лідер.

  • Формула миру

«Щодо мирної формули. Ми зараз готуємо саміт, це залежить від деяких обставин, і ми хочемо залучити якнайбільше країн, тому ми не відштовхуємося від конкретної дати», – зауважив Зеленський.

  • Співпраця з Молдовою

«Ми говорили (з президенткою Молдови Санду – ред.) також про двосторонні відносини, про деякі інфраструктурні проєкти, а також, що я думаю є дуже важливим, про наше європейське майбутнє», – додав український президент.

«Ми вдячні Молдові, молдовським людям, які приймали всіх наших людей, всіх українських біженців, з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми цього не забудемо», – сказав Зеленський.

  • Коли закінчиться війна

Президент наголосив, що війна продовжуватиметься до перемоги України. Але Росія може припинити її раніше, залишивши окуповані території.

«До нашої перемоги. Росія може зупинити це раніше, якщо піде з усіх наших територій, які окупувала», – відповів Зеленський на запитання журналіста про те, скільки триватиме війна.

Як повідомляв «Главком», візит українського президента до кінця тримався в таємниці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі у другому саміті Європейської політичної спільноти. Саміт походить у Молдові 1 червня та збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Європейська політична спільнота – це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.

До слова, президентка Молдови зробила заяву стосовно відносин із Україною.

Теги: саміт Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці знайшли помилку в запрошенні на коронацію для Олени Зеленської
Українці знайшли помилку в запрошенні на коронацію для Олени Зеленської
9 травня, 16:14
Ріші Сунак на прийомі у себе вдома засвітив співачку Руслану та згадав про Зеленського
Ріші Сунак на прийомі у себе вдома засвітив співачку Руслану та згадав про Зеленського
11 травня, 09:59
Гурт «Крихітка»
Допомогти ветеранам війни. Гурт «Крихітка» випустив кліп на пісню «Ланцюг»
Сьогодні, 09:20
Генрі Кіссінджер закликав Україну змиритися із втратою територій
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
8 травня, 06:42
Ракети Storm Shadow можуть бути встановлена на українські реактивні літаки
Велика Британія готова передати Україні далекобійні ракети
9 травня, 07:52
Президент Зеленський: Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти російських загарбників
Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний
11 травня, 11:50
Глава Єврокомісії у День Європи приїхала до Києва
Глава Єврокомісії у День Європи приїхала до Києва
9 травня, 08:42
Володимир Зеленський приєднається до учасників саміту G7 21 травня
Зеленський особисто відвідає саміт G7 – Bloomberg
19 травня, 07:22
Україна розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту щодо реалізації української формули миру
Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою
21 травня, 15:43

Політика

НАТО, формула миру, закінчення війни. Головні заяви Зеленського у Молдові
НАТО, формула миру, закінчення війни. Головні заяви Зеленського у Молдові
Голова Консультативної місії ЄС в Україні дав поради своєму наступнику
Голова Консультативної місії ЄС в Україні дав поради своєму наступнику
Адвокати митрополита Павла розповіли, за що судилися з Яніною Соколовою
Адвокати митрополита Павла розповіли, за що судилися з Яніною Соколовою
Зеленський може приїхати на саміт НАТО, але є умова – Financial Times
Зеленський може приїхати на саміт НАТО, але є умова – Financial Times
Залужний озвучив генералу Міллі пріоритетні потреби на фронті: деталі розмови
Залужний озвучив генералу Міллі пріоритетні потреби на фронті: деталі розмови
Зеленський провів виїзне засідання Ставки: головні питання
Зеленський провів виїзне засідання Ставки: головні питання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
У Києві пролунали вибухи
19K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
19K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
12K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину
9268
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня
6738
Влада повідомила про падіння уламків ворожих цілей у Києві, є загиблий і поранені

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту