НАТО, формула миру, закінчення війни. Головні заяви Зеленського у Молдові
Президент наголосив, що війна продовжуватиметься до перемоги України
Президент України Володимир Зеленський завітав із візитом до Молдови на саміт Європейської політичної спільноти у четвер, 1 червня. Глава держави розповів про формулу миру та подякував Молдові, передає кореспондентка «Главкома».
«Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію зенітно-ракетних комплексів Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього», – зауважив очільник держави.
Головні заяви Зеленського:
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НАТО й безпекові гарантії
«Україна готова бути в НАТО, ми чекаємо, поки НАТО буде готове прийняти й бачити Україну і я думаю, що безпекові гарантії дуже важливі не тільки для України, але й для наших сусідів, для Молдови, через агресію Росії проти України та потенційну загрозу для іншої частини Європи», – сказав президент.
«Я думаю, що Столтенберг нас підтримує, але нам потрібна повна об’єднаність партнерів і ми працюємо над цим», – додав український лідер.
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Формула миру
«Щодо мирної формули. Ми зараз готуємо саміт, це залежить від деяких обставин, і ми хочемо залучити якнайбільше країн, тому ми не відштовхуємося від конкретної дати», – зауважив Зеленський.
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Співпраця з Молдовою
«Ми говорили (з президенткою Молдови Санду – ред.) також про двосторонні відносини, про деякі інфраструктурні проєкти, а також, що я думаю є дуже важливим, про наше європейське майбутнє», – додав український президент.
«Ми вдячні Молдові, молдовським людям, які приймали всіх наших людей, всіх українських біженців, з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми цього не забудемо», – сказав Зеленський.
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Коли закінчиться війна
Президент наголосив, що війна продовжуватиметься до перемоги України. Але Росія може припинити її раніше, залишивши окуповані території.
«До нашої перемоги. Росія може зупинити це раніше, якщо піде з усіх наших територій, які окупувала», – відповів Зеленський на запитання журналіста про те, скільки триватиме війна.
Як повідомляв «Главком», візит українського президента до кінця тримався в таємниці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі у другому саміті Європейської політичної спільноти. Саміт походить у Молдові 1 червня та збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.
До слова, президентка Молдови зробила заяву стосовно відносин із Україною.
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