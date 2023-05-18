Без світла понад 20 населених пунктів: Міненерго повідомило про влучання
У Херсонській області знеструмлено 15 населених пунктів
Унаслідок нічного масованого обстрілу України, 18 травня, є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишилися понад 20 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики у Телеграмі.
«Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також внаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено два населених пункти в Запорізькій області, три населених пункти – в Миколаївській області. У Херсонській області знеструмлено 15 населених пунктів, залишилися без світла майже 12 тис. споживачів. Усі вже заживлені.
На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тис. абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб.
Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу електропостачання повернули для понад 32 тис. споживачів.
Також цієї ночі відключилась міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною. Місце пошкодження виявлено на території Угорщини, проводиться ремонт
У ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.
Крім того, під ранок у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. У декількох районах впали уламки, виникла пожежа. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.
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