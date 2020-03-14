Ємець попри міністерську посаду продовжує оперувати: фото



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Ілля Ємець попри міністерську посаду продовжує оперувати Фото: Сергій Нагорянський

Ємець прооперував п'ятимісячного молдавського хлопчика

Новопризначений очільник Міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець попри міністерську посаду продовжує оперувати в державній установі «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

Відповідні фотографії з операції оприлюднив керівник соціальної служби Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Сергій Нагорянський на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі, родичі п'ятимісячного молдавського хлопчика зверталися в кардіоклініки Німеччини, Швеції, Румунії. Їм там ніби як і не відмовили. Але при такій складній вродженій ваді серця дали зрозуміти, що не ризикнули б оперувати ... В результаті дороги привели до Києва, в Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. Ще на минулому тижні його директором був Ілля Ємець. Зараз він - міністр охорони здоров'я України... Малюк врятований. Операція позаду. Через 25 хвилин після її закінчення Ілля Миколайович вже був на засіданні Кабміну ...», - написав Нагорянський.

Раніше повідомлялося, що новопризначений очільник Міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець суміщатиме роботу в ряді з медичною практикою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

