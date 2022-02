Євробачення-2022. З'явилася повна версія скандалу Kalush Orchestra з Суспільним

Фінал національного відбору на Євробачення-2022 відзначився гучним скандалом

З'явилася повна версія скандалу гурту Kalush Orchestra з головним суддею конкурсу Ярославом Лодигіним. Відео опубліковав Леонід Поліщук на своєму каналі в Youtube.

Нагадаємо, після оголошення переможця гурт Kalush Orchestra заявив про фальсифікації.

Музиканти звинуватили Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів. Гурт Kalush Orchestra вимагав показати їм протоколи голосування глядачів, і це при тому, що саме за цим голосування цей гурт набрав найбільше балів. А от за балами журі він посів третє місце.

Втім, за словами гурту, перед ними просто зачинили двері і відмовились показувати результати голосування. Музикантивважають, що якби там «було все чисто», то від них би нічого не приховували.

Артистів також здивувало те, що спершу головний суддя конкурсу Ярослав Лодигін оцінив номер Wellboy як «для внутрішнього користування», а потім віддав співаку високий бал – 7.

Соліст гурту заявив, що вони вважають, що у нацвідборі на Євробачення-2022 переміг саме Kalush Orchestra.

Музиканти пояснюють, що проблема в тому, що під час прямого ефіру не показали фінальні голоси і ведучий плутався під час оголошення балів за результатами голосування глядачів.

Представник Суспільного в журі Ярослав Лодигін висловив готовність в судовому порядку з'ясовувати стосунки із учасниками, незадоволеними результатами.

Kalush Orchestra заявив, що створює петицію на сайті президента України щодо голосування.

Нагадаємо, 12 лютого у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» перемогла співачка Alina Pash (Аліна Паш) з піснею «Тіні забутих предків».

Аліна Паш отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 балів. Друге і третє місця посіли Kalush Orchestra і Wellboy.

Нагадаємо, перед початком фіналу нацвідбору на Євробачення-2022 під будівлею активісти влаштували акцію протесту проти фіналістки Alina Pash.

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що фіналістка Нацвідбору на «Євробачення» Alina Pash виступала в окупованому Криму. Відомо, що 2015 року знаменитість дала концерт на весіллі українки. Юзери пригадали інтерв'ю Паш Катерині Осадчій, де вона сказала, що перетнула кордон з Росії – летіла до Криму з Москви.

Прихильники конкурсу обурювалися та писали про порушення правил участі в Національному відборі. Невдовзі знаменитість пояснила, що не літала тоді на півострів, а їхала автобусом з України. А щодо інтерв'ю Катерині Осадчій, вона зазначила, що обмовилася, бо не правильно зрозуміла запитання.

Втім, Паш підтвердила, що у Москві вона все ж була, але за місяць до концерту, на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. За її словами, саме ці дві події вона переплутала.

Також Аліна вкотре наголосила, що завжди вважала та вважатиме Крим українським.

Нагадаємо, у фіналі брали участь 8 учасників, яких оргкомітет обрав із майже 300 заявок: гурт Cloudless з піснею All be alright out now, співак Michael Soul з піснею Demons, гурт Our Atlantic з піснею «Моя любов», соул-виконавець Barleben з піснею Hear My Words, гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, поп-діва Roxolana з піснею Girlzzzz, співак Wellboy з піснею Nozzy Bossy та співачка Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків».

Суддями Національного відбору Євробачення цьогоріч стали українська виконавиця Тіна Кароль,

режисер та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін, співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є італійське місто Турин, адже минулого року на Євробаченні-2021 переміг італійський музичний гурт Maneskin.

На арені PalaOlimpico виступатимуть учасники з 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 і 12 травня – Україна виступить у першому, а фінал – 14 травня. Італія приймає Євробачення втретє за його історію – раніше це було у Неаполі (1965 рік) і в Римі (1991 рік).

Раніше співак Антон Вельбой, який виступає під сценічним ім'ям Wellboy, презентував довгоочікувану прем'єру треку для Нацвідбору «Євробачення».

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.

Читайте також: