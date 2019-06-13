Як «Слуга народу» зливає округи під старих депутатів. Журналіст викрив ймовірну схему у Миколаєві



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На з'їзді «Слуги народу» був присутній підприємець з Коблево Олексій Осипенко. Його можуть зняти з виборів

Потенційний кандидат від «Слуги народу» є кумом депутата облради від БПП, який пов'язаний з чинним нардепом під Блоку Петра Порошенка

Миколаївський журналіст та головний редактор видання «НикВести» Олег Деренуга оприлюднив «ряд фактів», які свідчать про те, що партія «Слуга Народу» може злити 129 округ в Миколаєві під депутата від БПП.

Як написав журналіст у Facebook, на з'їзді «Слуги народу» був присутній підприємець з Коблево Олексій Осипенко, який подав у партію анкету на участь у виборах по 129 мажоритарному округу в Миколаєві.

«Олексій Осипенко є кумом Олександра Каражея, депутата облради від БПП і заступника глави Коблевської ОТГ. Олександр Каражей є людиною безпосередньо пов’язаною з Олександром Жолобецьким, чинним нардепом від БПП по 129 округу, який зараз балотується як самовисуванець», - зазначив журналіст.

За його словами, «таким чином, маємо зв'язок: Осипенко («Слуга народу») – Каражей (БПП) - Жолобецький (БПП)».

«Тепер, якщо партія «Слуга народу» висуне Олексія Осипенка кандидатом по 129 округу, то багато хто нагадає команді Зеленського, що Олексій Осипенко є героєм журналістських розслідувань, зокрема програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом, де фігурує в схемах захоплення землі в Коблево. Там же, в сюжеті Олесі Борейко для «Наших грошей», він зізнається, що є родичем глави Коблевської ОТГ Володимира Панича. Саме в цій ОТГ працює його кум Каражей», - додав журналіст.

«Після цього, логічно, що партія «Слуга народу» відкличе кандидатуру Олексія Осипенка з 129 округу і у нардепа від БПП Олександра Жолобецького не буде конкурентів від «Слуги народу», а значить пів справи для перемоги вже зроблено», - резюмував миколаївський журналіст.

Напередодні ЗМІ повідомили, що партія «Слуга народу» виключила зі списку Юрія Гусєва, який був під 41 номером.

Також журналіст телеканалу 1+1 Сергій Іванов заявив, що не братие участь у дострокових парламентських виборах від партії «Слуга народу».

Як повідомлялось, партія «Слуга народу» оголосила про початок «постпраймеріз» та пропонує повідомляти про «негідних» кандидатів.

Нагадаємо, на з’їзді партії «Слуга народу» представили першу сотню виборчого списку на позачергові вибори до Верховної Ради.