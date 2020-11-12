Влада Луцька закликала Кабмін скасувати карантин вихідного дня

У Луцьку вважають, що карантин може привести до банкрутства представників малого та середнього бізнесу

У Луцькій міськраді вважають карантин вихідного дня «сумнівним з точки зору покращення епідеміологічної ситуації»

Секретар Луцької міськради, в. о міського голови Григорій Пустовіт звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом скасувати карантин вихідного дня.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

«Чимало суб'єктів господарювання, які сьогодні опинилися в умовах виживання, через нові обмеження понесуть невиправдані збитки, знову опиняться на межі закриття, будуть змушені звільняти працівників», – сказано в повідомленні міськради.

У відомстві заявили, що у зв’язку з ситуацією Пустовіт направив лист Шмигалю, в якому закликав скасувати рішення про встановлення карантину вихідного дня.

У Луцькій міськраді заявили, що вважають карантин вихідного дня «сумнівним з точки зору покращення епідеміологічної ситуації», але він «завдасть значної шкоди економіці громад».

У відомстві вважають, що це може привести до банкрутства представників малого та середнього бізнесу, втрати дохідних частин бюджетів усіх рівнів, падіння показників соціально-економічного розвитку.

Як відомо, 9 серпня Григорій Пустовіт повідомив, що захворів на коронавірус.

Зазначимо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Зазначимо, міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Також франківська мережа ресторанів працюватиме у вихідні й планує йти до суду.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.

Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 листопада, зафіксований новий антирекорд коронавірусу – захворювання підтвердили ще у 11 057 людей. Це на 446 осіб більше, ніж у попередній день (10 611).

Коронавірус в Україні

Всього 500865

Хворіють 264026

Одужали 227694

Померли 9145

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в Україні на коронавірус захворіло 500 865 осіб, одужало – 227 694 особи, летальних випадків – 9 145.