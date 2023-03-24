Головна Пресрелізи
search button user button menu button

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Ветерани мають змогу отримати гроші на власну справу
малюнок з соцмереж

Проєкт #Варто «РобиТИ своє» реалізується у партнерстві з благодійним фондом «МХП – Громаді»

24 березня починається відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу #Варто «РобиТИ своє».

Ветерани, ветеранки, а також родичі полеглих захисників та захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на відкриття або розвиток власної справи. Загальний бюджет конкурсу становить 15 мільйонів гривень.

Конкурс запускають Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів у партнерстві з благодійним фондом «МХП – Громаді». 

«Ми підтримуємо бізнес-спроможність ветеранів та їхніх родин. Тому вже втретє запускаємо програму макрофінансування. У 2022 році УВФ провів два конкурси макрофінансування й 53 переможці отримали фінансування на суми від 500 тисяч до мільйона гривень. Сподіваємось, що цьогорічна програма зможе підтримати ще більше нішевих підприємств з продовольчої сфери», – каже Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду.

Проєкт #Варто «РобиТИ своє» реалізується у партнерстві з благодійним фондом «МХП – Громаді». Фонд декілька років поспіль підтримує мікропідприємництво в регіонах. Торік 85 бізнес-ідей у сфері харчової, переробної, агропромисловості та інших напрямів отримали фінансування на 7,4 млн грн.

«Відновлення України має починатися зараз. Не після перемоги, а вже сьогодні ми навчаємо громади думати стратегічно, планувати власний розвиток, напрацьовувати партнерства між бізнесом і донорами. Невіддільною частиною цього процесу є інтеграція ветеранів та їхніх родин в економіку громад. Адже вони – високомотивовані та вміють бачити й шукати нестандартні рішення для подолання викликів. Тож створення сприятливої екосистеми для розвитку їхніх бізнес-ідей посилить економіку громад, регіону та глобально всієї України», – наголошує Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду «МХП – Громаді».

Прийом заявок триватиме з 24 березня до 10 квітня 2023 року. Участь можуть брати юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці.

Більше про умови та покрокову інструкцію – на сайті Українського ветеранського фонду

Запитання та уточнення щодо проєкту учасники можуть надсилати на пошту [email protected] з обов’язковим зазначенням теми листа «Конкурс Проєктів».

Теги: бюджет конкурс бізнес фінансування ветеран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа може суттєво послабити економіку РФ
Як знекровити російську економіку
Вчора, 10:51
Українці виступають проти використання патріотичної тематики в комерційних цілях
Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв
21 березня, 16:41
Уряд пропонує Раді збільшити видатки держбюджету на понад 500 млрд грн
Уряд пропонує Раді збільшити видатки держбюджету на понад 500 млрд грн
13 березня, 19:03
Суспільство демонструє, що воно обізнане з проблемами ветеранів
Розрив між декларативним «усе найкраще для ветеранів» та реальними діями
6 березня, 18:09
Нобелівському лауреату Алесю Біляцькому дали 10 років колонії
Білоруський суд засудив нобелівського лауреата Біляцького на 10 років колонії
3 березня, 12:20
Член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко
Україні не вистачить власних грошей для відновлення енергосистеми – радник прем’єр-міністра
1 березня, 13:31
Росія контролює в Україні навіть наукові установи
Рік повномасштабного вторгнення: скільки компаній в Україні досі контролює РФ
27 лютого, 14:01
Ендрю Пітерс з Маршфілда, що в штаті Вісконсин, загинув 16 лютого
У боях на Донбасі загинув ветеран американської армії
25 лютого, 19:59
Росія зазнає чималих втрат на фронті
Весняний наступ РФ. Де і коли?
25 лютого, 16:22

Пресрелізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
Для журналістів змінили правила акредитації ЗСУ – наказ №73
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
14K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
13K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
11K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
9775
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці
7634
Правоохоронці викрили масштабне виробництво контрафактного пального

Новини

Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
Вчора, 20:30
Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Вчора, 11:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту