Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу

Проєкт #Варто «РобиТИ своє» реалізується у партнерстві з благодійним фондом «МХП – Громаді»

24 березня починається відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу #Варто «РобиТИ своє».

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Ветерани, ветеранки, а також родичі полеглих захисників та захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на відкриття або розвиток власної справи. Загальний бюджет конкурсу становить 15 мільйонів гривень.

Конкурс запускають Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів у партнерстві з благодійним фондом «МХП – Громаді».

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«Ми підтримуємо бізнес-спроможність ветеранів та їхніх родин. Тому вже втретє запускаємо програму макрофінансування. У 2022 році УВФ провів два конкурси макрофінансування й 53 переможці отримали фінансування на суми від 500 тисяч до мільйона гривень. Сподіваємось, що цьогорічна програма зможе підтримати ще більше нішевих підприємств з продовольчої сфери», – каже Наталія Калмикова, виконавча директорка Українського ветеранського фонду.

Проєкт #Варто «РобиТИ своє» реалізується у партнерстві з благодійним фондом «МХП – Громаді». Фонд декілька років поспіль підтримує мікропідприємництво в регіонах. Торік 85 бізнес-ідей у сфері харчової, переробної, агропромисловості та інших напрямів отримали фінансування на 7,4 млн грн.

«Відновлення України має починатися зараз. Не після перемоги, а вже сьогодні ми навчаємо громади думати стратегічно, планувати власний розвиток, напрацьовувати партнерства між бізнесом і донорами. Невіддільною частиною цього процесу є інтеграція ветеранів та їхніх родин в економіку громад. Адже вони – високомотивовані та вміють бачити й шукати нестандартні рішення для подолання викликів. Тож створення сприятливої екосистеми для розвитку їхніх бізнес-ідей посилить економіку громад, регіону та глобально всієї України», – наголошує Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду «МХП – Громаді».

Прийом заявок триватиме з 24 березня до 10 квітня 2023 року. Участь можуть брати юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці.

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Більше про умови та покрокову інструкцію – на сайті Українського ветеранського фонду

Запитання та уточнення щодо проєкту учасники можуть надсилати на пошту [email protected] з обов’язковим зазначенням теми листа «Конкурс Проєктів».