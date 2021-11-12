Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, а «червона» – розширилася

Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, а «червона» – розшириласядокумент
Тернопільська область перейшла у «помаранчевий» список
В Україні скоротили «жовту» зону карантину: Тернопільська область перейшла у «помаранчевий» список. Також у «червону» зоні додалася Черкащина. Про це повідомляє МОЗ.
У «червоній» зоні зараз перебувають 18 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська,
- Черкаська.
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У «помаранчевій» зоні перебувають п'ять регіонів:
- Вінницька,
- Полтавська,
- Харківська,
- Чернівецька.
- Тернопільська
У «жовтій» зоні лишилося дві області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська.
«Зелених» зон в Україні зараз немає.
Нагадаємо, напередодні в Україні підтвердили 24 тис. нових випадків Covid-19. За добу коронавірус забрав життя 750 українців.
Як відомо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.
До слова, в Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19.
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