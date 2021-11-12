Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, а «червона» – розширилася

Тернопільська область перейшла у «помаранчевий» список

В Україні скоротили «жовту» зону карантину: Тернопільська область перейшла у «помаранчевий» список. Також у «червону» зоні додалася Черкащина. Про це повідомляє МОЗ.

У «червоній» зоні зараз перебувають 18 регіонів:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська,

Черкаська.

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У «помаранчевій» зоні перебувають п'ять регіонів:

Вінницька,

Полтавська,

Харківська,

Чернівецька.

Тернопільська

У «жовтій» зоні лишилося дві області:

Кіровоградська,

Закарпатська.

«Зелених» зон в Україні зараз немає.

Нагадаємо, напередодні в Україні підтвердили 24 тис. нових випадків Covid-19. За добу коронавірус забрав життя 750 українців.

Як відомо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.

До слова, в Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19.

Ще міністр охорони здоров’я розповів про чергову небезпеку, пов’язану із пандемією.