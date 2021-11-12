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    Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, а «червона» – розширилася

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    У &laquo;червоній&raquo; зоні карантину перебуває більша частина областей - Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, а «червона» – розширилася
    У «червоній» зоні карантину перебуває більша частина областей
    фото: glavcom.ua

    Тернопільська область перейшла у «помаранчевий» список

    В Україні скоротили «жовту» зону карантину: Тернопільська область перейшла у «помаранчевий» список. Також у «червону» зоні додалася Черкащина. Про це повідомляє МОЗ.

    У «червоній» зоні зараз перебувають 18 регіонів:

    • Київ,
    • Херсонська,
    • Одеська,
    • Запорізька,
    • Донецька,
    • Дніпропетровська,
    • Сумська,
    • Миколаївська,
    • Рівненська,
    • Житомирська,
    • Івано-Франківська,
    • Київська,
    • Луганська,
    • Хмельницька,
    • Чернігівська,
    • Львівська.,
    • Волинська,
    • Черкаська.

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    У «помаранчевій» зоні перебувають п'ять регіонів:

    • Вінницька,
    • Полтавська,
    • Харківська,
    • Чернівецька.
    • Тернопільська

    У «жовтій» зоні лишилося дві області:

    • Кіровоградська,
    • Закарпатська.

    «Зелених» зон в Україні зараз немає.

    Нагадаємо, напередодні в Україні підтвердили 24 тис. нових випадків Covid-19. За добу коронавірус забрав життя 750 українців.

    Як відомо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.

    До слова, в Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19.

    Ще міністр охорони здоров’я розповів про чергову небезпеку, пов’язану із пандемією.

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    Теги: Україна Тернопільщина Черкащина карантин коронавірус
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    Карантин в Україні: «жовта» зона скоротилася, а «червона» – розширилася