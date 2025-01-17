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Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року
Ситуація на фронті 17 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення

Російські терористи завдали одного ракетного та 30 авіаційних ударів, залучивши одну ракету та скинувши 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом залучив 882 дрони-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Сьогодні на Харківському напрямку ворог активних дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися углиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася Покровському та Курському напрямках.

На Куп’янському напрямку

Агресор атакував поблизу Петропавлівки, Голубівки, Дворічної, Загризового та Піщаного. П’ять бойових зіткнень завершено, одна ворожа атака триває до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, два бойових зіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Окупанти атакували сім разів в районах Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 12 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Удачне, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне. Дев’ять бойових зіткнень досі тривають.

Втрати ворога, на даному напрямку, за сьогодні склали 300 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири автомобілі, крім того, суттєво пошкоджено ворожий танк, міномет та один автомобіль противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

загарбники атакували десять разів поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої тривають. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Новопіль та Костянтинопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 7

На Гуляйпільському напрямку

Українські війська відбили дві атаки противника поблизу Новосілки та Темирівки, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 8

На Оріхівському напрямку

Противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Наші захисники відбили 13 ворожих атак, ще шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року фото 10

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

Сьогодні відзначено воїнів 425-го окремого штурмового батальйону «Скала» , 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» , 102-ї окремої бригади територіальної оборони, 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, що триває 1059-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб автомобіль Макіївка втрати ворог Покровськ Курахове

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