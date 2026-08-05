Президент обговорив із міністром оборони Великої Британії захист України від балістики

Зеленський зазначив, що Лондон уже неодноразово підтримував Україну, зокрема постачанням дефіцитного обладнання

Сьогодні, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Був радий вперше вітати в Києві міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга. Цінуємо, що цей візит відбувається одразу після чергового російського удару по наших людях. Поінформував міністра про наслідки цієї атаки проти життя і про наші потреби, оскільки Росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Президент з міністром обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста та громади від балістичних загроз як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях. Зеленський зазначив, що Лондон уже неодноразово підтримував Україну, зокрема постачанням дефіцитного обладнання.

«Зокрема, обговорили можливості для співвиробництва деяких видів озброєння – і Британія, і Україна мають сильні спроможності, перевірені війною. Також говорили про санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики. Все, що послаблює воєнну машину Росії та її ставку на балістичний терор, важливо. Дякую Сполученому Королівству, Його Величності, Прем’єр-міністру та Британському народу за незмінну підтримку», – підсумував Зеленський.

Також раніше Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів посилення української ППО.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році постачання ракет для систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів суттєво скоротилося. За його словами, питання захисту критичної інфраструктури стало одним із ключових під час наради за участю військового командування, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Офісу президента.