Військовослужбовець у СЗЧ до смерті побив чоловіка в Києві

Конфлікт між чоловіками виник після спільного вживання алкоголю

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 61-річного місцевого жителя. За даними слідства, під час конфлікту потерпілого били кулаками, палицею та молотком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, яке виявили на вулиці. На місце прибули слідчо-оперативні групи Дарницького управління поліції та столичного главку, кінологи і судово-медичний експерт.

Поліція встановила, що загиблим був 61-річний мешканець Києва. За попередніми даними слідства, він разом зі своїм знайомим виконував ремонтні роботи у закинутій будівлі. Після роботи чоловіки почали вживати алкоголь. Згодом між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.

Як стверджують правоохоронці, нападник спочатку бив 61-річного чоловіка кулаками, а потім завдав йому численних ударів палицею та молотком по голові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

❗️😦У Києві військовий у СЗЧ до смерті забив знайомого молотком: йому загрожує до 15 років ув’язнення, – поліція



За даними слідства, після спільного ремонту та застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку – потерпілого били кулаками, палицею та молотком. Тіло… pic.twitter.com/Y8NFLFnIc7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

З місця події поліцейські вилучили ймовірні знаряддя злочину. Підозрюваного затримали. Ним виявився 34-річний військовослужбовець, який, за інформацією поліції, перебував у СЗЧ. Затриманому повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі Києва затримали 51-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сусіда по хостелу. Під час побутового конфлікту він ударив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який оселився в хостелі лише за два дні до трагедії. Потерпілий помер на місці. Правоохоронці розшукали й затримали підозрюваного приблизно за годину неподалік від місця злочину. З'ясувалося, що він є військовослужбовцем та перебував у самовільному залишенні частини.