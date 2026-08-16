У мережі поширили фейкову заяву дружини Драпатого – ЦПД відреагував

У відомстві закликали не робити висновків про ситуацію у військовому керівництві на основі повідомлень з анонімних і неофіційних джерел

Центр протидії дезінформації: автентичність заяви дружини головнокомандувача не підтверджена

У соцмережах поширюють нібито заяву дружини головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про «потужний внутрішній супротив» його реформам та можливу дострокову відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив, що й далі фіксує поширення дезінформаційних та маніпулятивних матеріалів, спрямованих на дискредитацію генерал-майора Михайла Драпатого. Цього разу приводом стала нібито заява його дружини, у якій ідеться про «тиск» з боку оточення колишнього керівництва ЗСУ та політичних кіл, а також про можливу дострокову відставку головнокомандувача.

скриншот: Центр протидії дезінформації / Telegram

У ЦПД наголосили: жодних підтверджень того, що ця заява справді належить дружині Драпатого, немає.

«Подібні публікації є продовженням інформаційної кампанії, мета якої – сформувати в суспільстві хибне уявлення про внутрішній розкол у військовому керівництві та підірвати довіру до Збройних сил України», – ідеться в заяві Центру.

У відомстві закликали не робити висновків про ситуацію у військовому керівництві на основі повідомлень з анонімних і неофіційних джерел, особливо без належного підтвердження, та довіряти лише перевіреним офіційним каналам.

Нагадаємо, про масовану інформаційну кампанію проти Драпатого ЦПД повідомляв ще наприкінці липня. Тоді ж речник Генштабу Дмитро Лиховій заявив про цілеспрямовану спецоперацію проти нового головкома, а Мінцифри заблокувало фейковий акаунт Драпатого в соцмережі X, з якого поширювали новину про нібито ініційований головкомом аудит в армії.