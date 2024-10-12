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Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
Ворог атакував одразу три райони міста
фото: Telegram/Іван Федоров

Кількість постраждалих у Запоріжжі на цей момент становить чотири людини

У ніч на 12 жовтня російські війська знову атакували КАБами Запоріжжя. Окупанти завдали три удари по місту, спричинивши руйнування житлових будинків і промислових об'єктів. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кількість постраждалих у Запоріжжі на цей момент становить чотири людини. Пошкодження зафіксовано одразу у трьох районах міста.

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За даними голови ОВА, удари росіян по місту завдали шкоди в Шевченківському, Олександрівському та Вознесенівському районах Запоріжжя. Ушкоджень зазнали 26 приватних та три багатоквартирних будинки.

Нагадаємо, російська війська знову атакували вночі Україну. Так, українським силам вдалося збити 24 ворожих безпілотники. У ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу з Білгородщини та 28-ма ударним БпЛА з Курська та Приморсько-Ахтарська.

Зокрема, російські війська вночі завдали авіаудару по житловому мікрорайону Сум. Внаслідок атаки поранено жінку, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок, адмінбудівлю та приватні будинки.

Як відомо, у Ровеньках Луганської області у ніч проти 12 жовтня сталася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі заявляли про вибухи в районі міста Ровеньки, які було чути цієї ночі. Натомість російське Міністерство оборони заявило, що вночі нібито було збито 47 українських безпілотників.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

До слова, у тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі досі триває масштабна пожежа.

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Теги: Запоріжжя Іван Федоров війна окупанти бомбардування

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