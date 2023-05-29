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Віталій Шапран економічний експерт

Конфлікт Афганістану та Ірану. А до чого тут Україна?

glavcom.ua
Талібан організував контрабанду продуктів харчування з Ірану
фото: AFP

Для бідних верств населення в Ірані субсидії на їжу – це не стільки соціальне питання, скільки питання фізичного виживання

Степан Андрійович Бандера, м’яко кажучи, був би здивований появою в рядах бандерівців чи союзників такого руху як Талібан, якій анонсував напад на корумповану владу Ірану.

Джихад – цікавий метод боротьби з корупцією, але то тема для наукової дисертації.

Насправді, конфлікт Афганістану та Ірану має більш практичні підґрунтя. Всю другу половину 2022 року в великих іранських містах тривали страйки та заворушення через спроби влади Ірану відмінити субсидії на продукти харчування.

Для бідних верств населення в Ірані субсидії на їжу – це не стільки соціальне питання, скільки питання фізичного виживання. Влада Ірану щедро субсидіювала закупівлю харчів для населення, але через зростання цін на зернові на світових ринках у 2022 році внаслідок російської агресії субсидії іранської влади зацікавили Талібан.

Справа в тому, що ніякого державного кордону між Іраном та Афганістаном не існує в тому сенсі, як ми його собі уявляємо: прикордонники з песиками, пункти паспортного контролю, колючий дріт і т.д. Там просто гори та пустеля, і так впродовж 950 км.

Талібан цим скористався і організував контрабанду продуктів харчування з Ірану. Так, субсидії іранського уряду на харчі стали чорною дірою в бюджеті Ірану. Єдиний вихід для іранців – посилити контроль на кордоні з Афганістаном. Але ж посилення контролю на кордоні зачіпає тепер інтереси впливових родин, які входять до Талібану. Тому уряд Ірану зненацька став «корумпованим» (він такий і був завжди).

Поточну заяву представників Талібану слід оцінювати як попереджувальний постріл. Не знаю, чи почнеться масштабна війна між Афганістаном та Іраном, але якщо в Тегерані не почують це попередження, то масштабний прикордонний конфлікт там гарантований.

«А до чого тут Україна?» – запитаєте Ви. Згадайте, з чого почались розбіжності між тейпами Талібану та Іраном. Так, саме з цін на продукти, субсидії на які несподівано набули життєвого значення саме через війну в Україні і агресію Путіна.

Питання вартості продуктів в Ірані загостриться через санкції України, що передбачені законопроектом Зеленського 9333, який було подано до парламенту 27/05/2023. 50 років санкцій – то ми вже трохи погарячкували. Втім, давайте визнаємо, що сучасна геополітика – це сполучені глечики, тому якщо надавити, наприклад, в Східній Європі, то проблеми можуть вилізти десь в Середній Азії або на Близькому Сході.

В Кремлі цей фактор не враховували, тож не бачу причин, чому б їм зараз не скористатись. Ну а кремлівського диктатора можна лише здивувати тим, що в Афганістані люди теж хочуть їсти.

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Джерело
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Теги: санкції війна продукти Талібан Афганістан Іран

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