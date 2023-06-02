Зброя для України: влада Швейцарії ухвалила остаточне рішення
Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння швейцарського виробництва в Україну
Нижня палата парламенту Швейцарії 98 голосами проти 75 відхилила пропозицію, що дозволяла зробити виняток із закону про військову техніку, що забороняє постачання озброєнь швейцарського виробництва до воюючих країн.
Жан-Люк Аддор, який представляє найбільшу в палаті правопопулістську Швейцарську народну партію, вказував, що ця пропозиція прямо порушує нейтралітет країни.
Швейцарія – великий експортер озброєнь, але всі вони продаються за кордон зі стандартною умовою, що реекспорт має узгоджуватися з владою Швейцарії. Відповідно до закону про військову техніку, уряд Швейцарії не дозволяє постачання до країн, що беруть участь у збройних конфліктах.
З початку війни в Україні, посилаючись на цей закон, Берн відмовив у передачі зброї швейцарського виробництва в Україну трьом країнам – Німеччині, Іспанії та Данії, зазначає AFP.
Швейцарія засудила російську агресію проти України і приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії (через що Москва тепер відмовляється вважати її нейтральною країною), але в питанні постачання зброї залишається непохитною.
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