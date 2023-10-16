16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто братися за серйозні справи, тому що не зможете нічого довести до кінця

16 жовтня відзначається Міжнародний день ремонту, Всесвітній день боротьби з болем, Всесвітній день хліба, Всесвітній день здорового харчування та Всесвітній день продовольства. Віряни вшановують пам'ять мученика Лонгіна.

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Міжнародний день ремонту

16 жовтня у всьому світі святкують Міжнародний день ремонту або International Repair Day.

Вперше його провела організація Open Repair Alliance у 2017 році для пропаганди цінності та важливості ремонту, а також для підтримки людей та майстрів, які ремонтують речі.

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Всесвітній день боротьби з болем

Всесвітній день боротьби з болем (Global Day Against Pain), який відзначається щороку в третій понеділок жовтня, є всесвітньою ініціативою, що підкреслює важливість знеболення та паліативної допомоги. Підтримуваний Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та іншими міжнародними організаціями, цей день має на меті привернути увагу до нагальної потреби в кращому управлінні болем, особливо для людей, які страждають від хронічних захворювань, таких як рак та СНІД.

За даними Міжнародної асоціації з вивчення болю (IASP), кожна п’ята людина страждає від помірного або сильного хронічного болю. Такий біль може серйозно впливати на здатність людини вести незалежне життя, причому кожна третя людина страждає від нього в такій мірі. Більше того, кожна четверта людина повідомляє, що її біль ускладнює або навіть розриває стосунки з родиною та друзями.

ВООЗ у співпраці з IASP та Європейською федерацією відділень IASP (EFIC) визнає, що полегшення болю є невід’ємною частиною права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я. Ця подія підкреслює важливість боротьби з болем, як фізичним, так і «моральним», гарантуючи, що люди отримують необхідну підтримку і догляд для управління і полегшення своїх страждань.

Всесвітній день хліба

З ініціативи Міжнародного об’єднання пекарів і кондитерів у 2006 році календарі багатьох країн світу збагатились ще на одну визначну подію – Всесвітній день хліба. Відтоді її відзначають щорічно 16 жовтня, адже ця дата присвячена ще двом важливим заходам: у 1945 р. ООН створила Продовольчу і сільськогосподарську організацію (ФАО), а з 1979 р. відзначається Всесвітній день продовольства. ФАО займається вирішенням проблем голоду та розвитком світового сільського господарства.

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Всесвітній день здорового харчування

Всесвітній день здорового харчування відзначається щорічно 16 жовтня у 50-ти країнах світу. Харчування – один з найбільш важливих аспектів здорового способу життя. В організмі людини немає практично жодного органу і системи, нормальна життєдіяльність яких не залежала б від харчування.

Мета проведення Всесвітнього дня здорового харчування: підвищити інформованість населення про необхідність правильної організації здорового харчування.

Всесвітній день продовольства

16 жовтня 1945 року Генеральна Асамблея ООН заснувала Продовольчу та сільськогосподарську організацію (ФАО). Основним її завданням є позбавлення світу від голоду шляхом висвітлення проблем розвитку сільського господарства, яке спроможне покращити становище вразливих верств населення.

З метою поширення інформації щодо світової продовольчої кризи та посилення згуртованості міжнародної спільноти у боротьбі з нею, у 1979 р. ФАО подала ідею встановити Всесвітній день продовольства, який вирішили відзначати щорічно в день заснування організації – 16 жовтня.

Яке сьогодні релігійне свято

16 жовтня в церковному календарі відзначається день пам’яті мученика Лонгіна. Його повне ім'я Гай Касій Лонгін і він був римським воїном, сотником, входив до тих вартових, які охороняли місце, де було розіп'ято Ісуса Христа. Кров Спасителя під час страти потрапила воїну в очі і він відразу зцілився від катаракти, яка мучила його довгі роки. В ту хвилину Лонгін увірував в Христа, а ще через три дні разом з іншими воїнами став свідком Воскресіння.

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Лонгін вирушив до себе на батьківщину (Каппадокію) з проповіддю. Інші воїни, які бачили Воскресіння, вирішили піти з ним. Однак Понтій Пілат розізлився і наказав зловити їх, а потім обезголовити. Пізніше голови християн знайшла сліпа жінка, яка поховала їх і вилікувалася від своєї хвороби.

Що не можна робити в цей день

Не варто братися за серйозні справи, тому що не зможете нічого довести до кінця.

Не можна конфліктувати, сваритися, лихословити.

Заборонено лінуватися, весь день потрібно провести у важкій праці.

Народні прикмети і традиції

Гусак стоїть на одній лапі – потрібно одягатися тепліше;

Сонце у хмарах, наче виглядає з туману – чекайте на негоду;

Листя вже пожовтіло, але ще не опало – ще морози не прийдуть;

Ворона сідає до вітру дзьобом – можна зрозуміти, з якого боку подує.

Пам’ятні події 16 жовтня

1793 рік – відбувається страта Марії-Антуанетти «вдови Капет», королеви Франції, дружини Людовика XVI і матері Людовика XVII;

1813 рік – починається «Битва народів» (тривала до 19 жовтня), в якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії і Швеції;

1918 рік – на з'їзді Вільного козацтва у Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обирають отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського;

1946 рік – за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в'язниці страчують нацистських злочинців (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт);

1964 рік – Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;

1978 рік – Іван Павло II (до інтронізації – Кароль Юзеф Войтила) стає 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі від 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження;

1987 рік – У Львові створюють Товариство Лева.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Леонтій, Лонгін, Терентій, Віола.