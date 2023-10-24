В окупованому Севастополі прогриміли вибухи

У кількох районах міста було чути стрілянину

У ніч проти 24 жовтня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, окупанти заявили про можливу «підводну атаку». Про це повідомив так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Telegram-канал «Кримський вітер».

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«Гучні звуки – це на зовнішньому рейді – Чорноморський флот відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника», – написав Розважаєв.

Telegram-канал «Кримський вітер» повідомив про гучні вибухи о 3:35 і 3:40 в Севастополі. Також повідомлялося про звуки стрілянини.

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«Кримський вітер» написав і про те, що «нібито росППО в Севастополі намагається збити безпілотник».

Нагадаємо, 22 жовтня, ввечері в Севастополі, що в тимчасово окуповану Криму, прогриміли вибухи. Росіяни заявили, що спрацювали сили протиповітряної оборони. За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», вибух стався в районі Козачої бухти.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв назвав інформацію про вибух у Севастополі брехнею.

«Викладають відео про нібито «вибух» чогось у Севастополі. Це брехня. Жодних вибухів у місті не було. Просто ЦИПсО вже традиційно дотримується принципу: «Вибуху може і не бути, але придумати про нього – ти щось, але зобов'язаний», – написав він у Telegram.

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Развожаєв запевняє, що ППО в місті також не працювало. При цьому він не пояснив, із чим було пов'язане повідомлення про повітряну тривогу, яке він розмістив на власному каналі.

До слова, партизани викрили велику базу окупантів у Джанкої.