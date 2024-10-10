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Столицю накрив туман: який рівень забрудненості повітря в Києві 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столицю накрив туман: який рівень забрудненості повітря в Києві 
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 10 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 12.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.6 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 20.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 337.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 44.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 1.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 19 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 14.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.2 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 30.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 282.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 41 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 12.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 10.6 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 22.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 254 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 51.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 3.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.116 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 9.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 8.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 14.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 228.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 51.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.094 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 12 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 38.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 418.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 20.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 15.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 14.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 9.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12.2 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 310.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 35.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 8.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 8.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12.1 мкг/м3;
  • озон – 26.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 369.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 28.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 14.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
    Радіаційний фон становить 0.101 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, столицю накриють небезпечні метеорологічні явища. У найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 10 жовтня туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпеки, жовтий

Теги: екологія повітря

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