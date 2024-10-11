Погода в Україні різко зміниться: синоптики попереджають про небезпечні явища

12 жовтня вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, вночі 13 жовтня в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°

13 жовтня в західних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0, -3°

12 жовтня у низці регіонів України очікуються значні дощі. Водночас у західних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0, -3°. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр та синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом Укргідрометцентру, 12 жовтня у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, вночі і в Київській, Одеській, вдень і в Сумській, Полтавській та Херсонській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

фото: Український гідрометеорологічний центр

Водночас 12 жовтня вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, вночі 13 жовтня в західних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий). Також 13 жовтня вночі у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях очікуються сильні заморозки (у повітрі) 0-3° (II рівень небезпечності помаранчевий).

фото: Український гідрометеорологічний центр

Наталка Діденко зауважує, що 12 жовтня на заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10, +15°. Вона додала, що у східних областях, в Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині буде тепліше: +19, +23°. Однак 13 жовтня там теж похолоднішає.

«Кияни! Субота очікується із різким похолоданням до +10,+12°, вітряною та дощовою. Вночі та вранці – сильний дощисько!», – попереджає синоптикиня.

Нагадаємо, що увечері, 10 жовтня, у багатьох регіонах України можна було помітити полярне сяйво. Причина активності в небі – потужний спалах 8 жовтня на Сонці.