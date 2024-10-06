Вчені виявили, що лід на Землі стає дедалі небезпечнішим

Товщина льоду стане набагато тоншою ніж раніше

Нове дослідження, проведене вченими Йоркського університету в Торонто, показало, що кліматичні зміни призводять до погіршення якості льоду на озерах. Лід стає тоншим і менш міцним, що робить його небезпечним для людей, які займаються зимовими видами спорту та розваг. Про це пише The Washington Post.

Підвищення температури повітря та зміна характеру опадів призводять до збільшення кількості «білого льоду» – менш щільного і більш крихкого порівняно з «чорним льодом». Це робить лід менш стійким і підвищує ризик провалів.

Зменшення товщини та якості льоду може мати серйозні наслідки для людей та економіки. Зокрема, це загрожує безпеці тих, хто катається на ковзанах, займається підлідною риболовлею або просто переходить замерзлі водойми. Крім того, це може негативно вплинути на туризм у регіонах, які залежать від зимових видів спорту.

Кліматичні моделі, використовувані вченими, передбачають, що ці тенденції, ймовірно, збережуться. При цьому очікується, що потепління, ймовірно, призведе до утворення тоншого льоду і зниження його якості в цілому. Передбачається, що найбільший вплив це матиме на арктичні регіони Північної Америки та Азії: льодові дороги зможуть витримувати меншу кількість вантажу й опиняться в небезпеці. Катання на ковзанах, підлідна риболовля і льодові фестивалі також постраждають, зі збільшенням небезпеки утоплення і загрозою доходам у місцях, які залежать від льодових видів спорту для отримання туристичних доларів.

Вчені закликають до підвищення обізнаності про небезпеку тонкого льоду та до впровадження заходів безпеки. Також необхідно продовжувати моніторинг якості льоду та розробляти стратегії адаптації до змін клімату.

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