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Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня

glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Прогноз погоди на 13 грудня
фото: glavcom.ua

Синоптики прогнозують місцями невеликі опади у вигляді снігу

В Україні у п′ятницю, 13 грудня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Подекуди – невеликі опади у вигляді снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Вночі в більшості областей, вдень на сході та південному сході країни невеликий сніг.

Вночі стовпчики термометра показуватимуть -3 до -8°С, вдень -1-6°С.

У південній частині та на Закарпатті близько 0°С, на високогір'ї Карпат вночі -5-10°С, вдень -2-7°С.

Прогноз погоди на 13 грудня
Прогноз погоди на 13 грудня
фото: Укргідрометцентр

У Київській області передбачається хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий сніг, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Температура по області вночі коливатиметься від -3 до -8°С, вдень -1-6°С.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с.

У Києві вночі температура повітря становитиме -5-7°С, вдень -2-4°С.

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Теги: прогноз погоди Київ Київщина Україна снігопад повітря погода

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