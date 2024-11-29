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Місячний календар на грудень 2024: фази Місяця на кожен день

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
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Місячний календар на грудень 2024: фази Місяця на кожен день
У грудні Місяць буде в фазі Молодика двічі: 1 та 31 числа, а в повні – 15 числа
фото: freepik.com

Актуальний розклад зростання та спадання Місяця на перший місяць зими

Місяць, як небесне світило з давніх-давен слугувало природним компасом для людської діяльності. Мореплавці, хлібороби, мисливці та рибалки завжди звіряли свої плани з місячними циклами, розшифровуючи приховані ритми природи. 

У сучасному світі, незважаючи на технологічний прогрес, місячний календар не втратив своєї актуальності. Тому «Главком» пропонує детальний огляд місячних фаз грудня, який допоможе краще зрозуміти космічні ритми та використати їх собі на користь.

Фази Місяця у грудні 2024

  • 1 грудня – новий Місяць, або Молодик.
  • 2-14 грудня – зростаючий Місяць.
  • 15-16 грудня – повний Місяць, або повня.
  • 17-30 грудня – спадаючий Місяць.
  • 31 грудня – новий Місяць.

Для візуального визначення зростання чи спадання Місяця є цікавий лайфхак. Коли місячні обриси нагадують літеру «D» – це знак зростання й народження. Місяць немов розкриває свою сторінку, поступово заповнюючи темряву сріблястим світлом. 

А якщо його силует скидається на літеру «С» – настає час згасання або старіння, коли світло повільно відступає, залишаючи дедалі менше місця на небосхилі. 

Місячний календар на грудень 2024
Місячний календар на грудень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Новий Місяць у грудні 2024 

Молодик, також відомий як новий Місяць, у грудні припадає на початок і кінець місяця – 1 та 31 числа. У цей період Місяць знаходиться між Землею та Сонцем, через що його освітлена сторона стає невидимою для земних спостерігачів.

Ця фаза здавна асоціюється з оновленням та новими починаннями. Саме тому багато хто вважає цей час оптимальним для запуску нових проєктів або планування майбутніх цілей. Це наче чиста сторінка, яка надихає на творчість та інновації.

Як новий Місяць впливає на людину

Період оновлення Місяця часто супроводжується помітним підйомом життєвих сил і креативності у багатьох людей. Ця фаза вважається сприятливою для оздоровчих практик, як для розуму, так і для тіла.

Часто спостерігається поліпшення якості сну, а денна активність природно зростає. Багато людей відчувають себе більш енергійними та сповненими ентузіазму, ніби налаштовуючись на ритм космічного оновлення.

Повний Місяць у грудні 2024 

У грудні фаза повного Місяця припадає на 15 число. Багато хто вважає цей час ідеальним для завершення розпочатих справ. Ця фаза створює сприятливу атмосферу для роздумів і підбиття підсумків, допомагаючи завершити певний життєвий етап та підготуватися до нового циклу.

Як повний Місяць впливає на людину

У цей час багато хто зауважує, що їхній емоційний стан стає менш стабільним. Деякі люди відчувають себе більш вразливими, ніж зазвичай, або, навпаки, стикаються з незвичною втомою.

Не дивно, якщо у цей період ваш настрій змінюється частіше, ніж зазвичай, або рівень енергії коливається протягом дня. Ці зміни можуть бути майже непомітними для одних, але досить значними для інших, адже реакція на місячні цикли у кожного своя.

Сприятливі та несприятливі дні грудня

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проєктів у грудні припадають на період з 2 по 14 грудня, коли Місяць зростає. Найкращі дати для досягнення цілей: 4, 8, 13, 17, 22, 26, 30 грудня.

Несприятливі дні: 1 та 31 грудня (Молодик) та 15 грудня (Повня). У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Зверніть увагу на потенційно складніші дні: 3, 7, 11, 15, 18, 23, 28 грудня.

Сприятливі дні за сферами:

  • Робота: найкращий період для нових проєктів – з 2 по 14 грудня.
  • Стосунки: найсприятливіші дні для покращення взаємин – 5, 9, 14, 18, 22, 27 грудня.
  • Подорожі: чудові дати для подорожей – 7, 11, 16, 20, 24, 29 грудня.
  • Спортивні та творчі експерименти: рекомендуються дні, що припадають на 3, 7, 12, 16, 21, 25 грудня.

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Теги: Місяць календар здоров'я

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