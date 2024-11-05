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Сонячно, але холодно: синоптики дали прогноз погоди на 5 листопада

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сонячно, але холодно: синоптики дали прогноз погоди на 5 листопада
фото: glavcom.ua

Потепління слід очікувати 6-7 листопада

Сьогодні, 5 листопада, у Києві максимальна температура не перевищуватиме 7 градусів. Проте, буде без дощу та рвучких поривів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що потепління слід очікувати в Україні 6-7 листопада. «У Києві завтра сухо, вночі -3 градуси, вдень +6 градусів. Потепліє в Україні 6-7 листопада», – написала Діденко.

Погода у Київській області

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла. По Києву температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, через негоду та сильний вітер, які вирували 4 листопада,  у столиці виявлено 20 пошкоджених і 37 повалених дерев.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер Наталка Діденко

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