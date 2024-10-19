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Окупанти атакували Черкащину: є загибла, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти атакували Черкащину: є загибла, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Шахед» поцілив у складське приміщення приватного підприємства в Черкаському районі

Сьогодні росіяни атакували Черкащину ракетами та безпілотниками. Внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі. Співчуття рідним і близьким!», – йдеться у заяві.

Також очільник ОВА додав, що в Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

«Наслідки уточнюємо. Окрім того, «Шахед» поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Один травмований. Від госпіталізації відмовився. У приватному секторі обласного центру уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ», – додав Табурець.

Нагадаємо, що 19 жовтня на території Сумщини та Чернігівщини запроваджено аварійні відключення світла.

До слова, у ніч проти 19 жовтня, росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та «Шахеди». Внаслідок чого поранено сімох людей та пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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Теги: Черкаси Черкащина Україна війна росія росіяни ракета безпілотник смерть

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