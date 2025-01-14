Кінець газовому шантажу Росії. Wprost випустив красномовну обкладинку

«Світ назавжди запам'ятає, як легко був куплений канцлер Німеччини Герхард Шредер і як вперто Ангела Меркель підтримувала «Газпром»

Польський журнал Wprost на новій обкладинці символічно показав кінець епохи транзиту російського газу до Європи через Україну.

Так, на обкладинці зображена рука, яка втрачає пальці у вигляді трубопроводів. Пальці-трубопроводи обрізані, і це означає, що Росія втрачає основні джерела впливу та ринку, які приносили значний дохід.

«Колись газовий шантаж був ефективним інструментом, за допомогою якого Кремль будував або руйнував політичні та бізнес-звʼязки від України до Польщі та Німеччини. Сьогодні від нього залишилася лише верхівка, яка найбільше завдає клопоту лояльним до Москви мешканцям Придністров’я», – йдеться у матеріалі Wprost.

Польські журналісти зазначили, що газ із Росії сприяв зміцненню влади багатьох політичних і бізнес-еліт. «Світ назавжди запам'ятає, як легко і повністю був куплений канцлер Німеччини Герхард Шредер і як вперто Ангела Меркель підтримувала «Газпром». Президента України Віктора Ющенка отруїли за спробу отримати контроль над транзитом газу до Європи», – йдеться у Wprost.

фото: Paweł Kuczyński

Як відомо, 1 січня, о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Про це повідомляє Міненерго. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Так, Україна припинила транзит російського газу до Європи, про що мало хто міг уявити ще кілька років тому. Це рішення веде Україну до ще більшої незалежності від Росії. Але в цій історії мова не лише про Київ та Москву. Як виміряти вигоди і втрати усіх, хто весь час заробляв на газі, з якими ризиками стикнуться країни, які отримували паливо за цим маршрутом – про це у матеріалі «Главкома».