Пошкоджено автівки, кафе, будинки. Наслідки атаки РФ на Київщину (фото)

В одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль, будівлю кафе та паркан

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки

Окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області. Поліцейські Київщини фіксують наслідки атаки РФ на столичний регіон Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Станом на 8:40 в одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль, будівлю кафе та паркан. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

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Станом на 8:40 в одному з районів пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль, будівлю кафе та паркан фото: Національна поліція України

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.

Нагадаємо, на Київщині в ніч на 22 січня працювала протиповітряна оборона по ворожих дронах, внаслідок падіння уламків є пошкодження. Як зазначив в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник, у Київській області вночі збили ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не зафіксовано. Також немає постраждалих.

Проте, внаслідок падіння уламків, в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще чотири пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі.