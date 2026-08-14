Експортна катастрофа: продаж руди за кордон обвалився на 27% ще до закриття портів

За підсумками 2025 року Україна скоротила експорт залізної руди на 8% порівняно з 2024-м

Що показує аналіз даних Державної митної служби

Гірничодобувна галузь України за підсумками січня–липня 2026 року скоротила експорт залізної руди на 27,3% порівняно з аналогічним періодом 2025-го – до 13,9 млн тонн. Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Державної митної служби.

Виручка від експорту руди за сім місяців впала до $1,08 млрд (-14,5%), у липні – $148 млн (-22% до липня 2025).

Нагадаємо, що українські експортери потрапили в критичну ситуацію через блокування ворогом чорноморських портів. Також з 1 липня ЄС ввів жорсткі мита на українську металургію, а з 1 січня запрацював європейський екологічний податок СВАМ, який також зробив українську продукцію менш конкурентною.

Хоча Україна не мала можливості під час війни проводити екологічну модернізацію підприємств. Широко критикованим кроком стало рішення уряду про стрімке підвищення тарифів на залізничні перевезення на +30%.

Все разом, за заявами профільних асоціацій, призведе до зупинки до половини підприємств галузі, яка була одним з найбільших постачальником валюти в країну.