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Слідом за рудою на 70% впав експорт феросплавів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Слідом за рудою на 70% впав експорт феросплавів

Дані Держмитслужби зафіксували негативну тенденцію

Українські феросплавні підприємства за підсумками січня-липня 2026 року скоротили експорт продукції на 69,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 19,3 тис. тонн проти 63,5 тис. тонн роком раніше. Про це свідчать розрахунки GMK Center на основі даних Держмитслужби.

Найбільшими напрямками експорту стали Польща – 10,7 тис. тонн, Румунія – 2,5 тис. тонн та Туреччина – 2 тис. тонн.

У липні українські виробники експортували 4,1 тис. тонн феросплавів. Це на 37% менше, ніж у червні, та на 53% менше, ніж у липні 2025 року.

Експортна виручка за сім місяців скоротилася майже втричі – з $71,3 млн у січні-липні 2025 року до $23,2 млн у 2026 році. У липні вона становила $5 млн, що на 36% менше місяць до місяця та на 52% менше рік до року.

Падіння відбувається на тлі загального погіршення показників української гірничо-металургійної галузі. За січень-липень 2026 року експорт залізної руди скоротився на 27,3% проти аналогічного періоду 2025-го – до 13,9 млн тонн.

Падіння відбулось ще до блокування портів, підвищення тарифів «Укрзалізниці» на 30%. Експерти прогнозують, що в наступні місяці експортна статистика продемонструє ще більше падіння. Це призведе до критичного зниження залучення валюти в країну, зупинки до 50% видобувної і металургійної промисловості.

Теги: експорт корисні копалини

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