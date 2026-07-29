Польща різко скоротила посіви картоплі: що сталося

Торішній рекордний урожай обвалив ціни та змусив фермерів переглянути площі під культурою

Польські виробники картоплі після рекордного врожаю минулого року скоротили площі під цією культурою приблизно на 12% – із 210 тис. га до 185 тис. га. Так фермери намагаються уникнути повторення надлишку продукції на ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FreshPlaza.

За словами члена правління компанії Bugaj Лукаша Островіча, у 2025 році в Польщі зібрали близько 6,8 млн тонн картоплі, що на 15% більше, ніж роком раніше.

Втім, високі врожаї не лише в Польщі, а й в інших країнах Європейського Союзу призвели до перенасичення ринку. Через це закупівельні ціни впали до рівня, який для багатьох господарств не покривав витрат на вирощування.

Цього року виробництво картоплі очікується нижчим, однак остаточний обсяг урожаю залежатиме від погодних умов і врожайності.

Островіч зазначив, що найбільшим викликом сезону стали різкі зміни погоди. Наприкінці червня – на початку липня температура повітря в окремих регіонах сягала 35–40°C саме в період формування бульб. Згодом спеку змінили рясні дощі та прохолодні ночі, що може негативно вплинути на якість майбутнього врожаю.

Нагадаємо, торік польські фермери вже стикалися з кризою перевиробництва окремих сільськогосподарських культур. Через надлишок продукції та низькі закупівельні ціни частину врожаю томатів і слив виробники не могли реалізувати, тому були змушені безкоштовно роздавати його охочим.