Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Польща різко скоротила посіви картоплі: що сталося

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Польща різко скоротила посіви картоплі: що сталося
Польські виробники скоротили площі під картоплею на 12%
фото з відкритих джерел

Торішній рекордний урожай обвалив ціни та змусив фермерів переглянути площі під культурою

Польські виробники картоплі після рекордного врожаю минулого року скоротили площі під цією культурою приблизно на 12% – із 210 тис. га до 185 тис. га. Так фермери намагаються уникнути повторення надлишку продукції на ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на FreshPlaza.

За словами члена правління компанії Bugaj Лукаша Островіча, у 2025 році в Польщі зібрали близько 6,8 млн тонн картоплі, що на 15% більше, ніж роком раніше.

Втім, високі врожаї не лише в Польщі, а й в інших країнах Європейського Союзу призвели до перенасичення ринку. Через це закупівельні ціни впали до рівня, який для багатьох господарств не покривав витрат на вирощування.

Цього року виробництво картоплі очікується нижчим, однак остаточний обсяг урожаю залежатиме від погодних умов і врожайності.

Островіч зазначив, що найбільшим викликом сезону стали різкі зміни погоди. Наприкінці червня – на початку липня температура повітря в окремих регіонах сягала 35–40°C саме в період формування бульб. Згодом спеку змінили рясні дощі та прохолодні ночі, що може негативно вплинути на якість майбутнього врожаю.

Нагадаємо, торік польські фермери вже стикалися з кризою перевиробництва окремих сільськогосподарських культур. Через надлишок продукції та низькі закупівельні ціни частину врожаю томатів і слив виробники не могли реалізувати, тому були змушені безкоштовно роздавати його охочим.

Читайте також:

Теги: Польща урожай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступна Конференція з відновлення України вимагатиме від нас чіткої концепції відбудови
Після Гданська
30 червня, 07:35
Кремль профінансував акції серед українських біженців у Польщі
Польські спецслужби зірвали проросійську операцію серед українських біженців
29 червня, 18:57
Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на новітні українські безпілотні технології
Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України
6 липня, 23:55
На думку В'ятровича, нинішня дискусія навколо Волинської трагедії вже виходить за межі історичної полеміки
Антиукраїнські настрої в Польщі. В'ятрович пояснив, що найгірше може статися
7 липня, 19:51
Туск розкритикував політиків, які хочуть тиснути на Україну
Допомога Україні розколола Польщу? Туск жорстко звернувся до критиків допомоги Києву
14 липня, 15:32
Зеленський анонсував перезавантаження відносин із Польщею
Зеленський оголосив п'ять кроків для зближення України та Польщі
17 липня, 20:31

Економіка

Українські дрони змусили Wildberries терміново шукати склади за кордоном
Українські дрони змусили Wildberries терміново шукати склади за кордоном
Польща різко скоротила посіви картоплі: що сталося
Польща різко скоротила посіви картоплі: що сталося
Зеленський підтвердив удар по складу Wildberries у Рязані
Зеленський підтвердив удар по складу Wildberries у Рязані
Дрони атакували один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в Росії: чим важливе підприємство
Дрони атакували один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в Росії: чим важливе підприємство
Росіяни прийшли подивитися, як палає і руйнується склад Wildberries у Рязані (відео)
Росіяни прийшли подивитися, як палає і руйнується склад Wildberries у Рязані (відео)
На палаючому складі Wildberries у Рязані обвалилася покрівля (відео)
На палаючому складі Wildberries у Рязані обвалилася покрівля (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
135K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Сьогодні, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua