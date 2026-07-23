Найбільша енергокомпанія Франції виходить із російського СПГ-проєкту в Арктиці

Компанія передасть свою 10-відсоткову частку дочірній структурі «Новатеку», однак продовжить отримувати доходи від іншого російського СПГ-проєкту

Найбільша енергетична компанія Франції TotalEnergies виходить зі складу акціонерів російського проєкту «Арктик СПГ-2». Французький концерн передасть свою 10-відсоткову частку компанії «НордЛайн», яка є дочірньою структурою основного власника проєкту – російського «Новатеку». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про майбутній вихід із проєкту під час конференції з аналітиками повідомив генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне. «Передача частки була дозволена указом президента Росії. Ми очікуємо, що процес передачі буде завершений найближчим часом», – заявив він.

Переговори про продаж частки розпочалися після того, як у листопаді 2023 року «Арктик СПГ-2» потрапив під санкції США. На початку червня 2026 року російський диктатор Володимир Путін підписав розпорядження, яке дозволило «НордЛайну» придбати частку французької компанії.

Наразі основним акціонером проєкту залишається «Новатек» із часткою 60%. Ще по 10% належать китайським компаніям CNPC та CNOOC, а також японському консорціуму Japan Arctic LNG.

Попри вихід із «Арктик СПГ-2», TotalEnergies продовжує отримувати прибутки від іншого російського проєкту – «Ямал СПГ», де володіє 20% акцій, а також має 19,4% акцій «Новатеку».

За словами Пуянне, компанія отримує близько $400 млн на рік від продажу зрідженого природного газу в межах проєкту «Ямал СПГ». Водночас він зазначив, що через санкції ЄС повністю вивести кошти з Росії неможливо.

«Європейські санкції обмежують можливість переведення коштів із Росії до Європи», – сказав гендиректор TotalEnergies.

Нагадаємо, Європейський Союз планує з 1 січня 2027 року повністю заборонити імпорт російського зрідженого природного газу за довгостроковими контрактами.